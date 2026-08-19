Del Golfo Pérsico aterriza en Coapa el nuevo refuerzo del América que estuvo a punto de jugar en Cruz Azul

El destino del fútbol es caprichoso y, a veces, los caminos que parecen cerrados se abren con mayor fuerza. Miguel Borja está a nada de vivir su revancha en la Liga MX, pero no con los colores que originalmente se presupuestaban.

Tras un mercado de pases invernal donde su llegada a la Ciudad de México se frustró de último minuto, el atacante colombiano finalmente vestirá de amarillo para convertirse en el nuevo referente ofensivo de las Águilas del América.

Llegó Miguel Borja a la Ciudad de México para convertirse en refuerzo del América pic.twitter.com/peJmmIyOVg — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) August 19, 2026

Desde su llegada este miércoles, Borja midió la trascendencia y diferencia de equipos entre América y Cruz Azul, pues mientras hace unos meses se hizo ruido con la cancelación de su fichaje, ahora desde su arribo al aeropuerto sintió la trascendencia de jugar para las Águilas con una bienvenida digna de un rock star.

El día que la Máquina le cerró la puerta

Para entender el presente de Borja, hay que mirar unos meses atrás. Durante la planeación del torneo Clausura 2026, Cruz Azul lo tenía prácticamente amarrado. El delantero cafetalero viajó a la capital azteca con la ilusión de sumarse al proyecto de la Máquina Celeste; sin embargo, la directiva cementera se topó con un muro administrativo: la sobrepoblación de futbolistas No Formados en México (NFM).

Llegó Miguel Borja a CDMX. pic.twitter.com/aksxzWsuDz — Carlos Rodrigo Hernández. ? (@crh_oficial) August 19, 2026

Con el griego Giorgios Giakoumakis y el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández firmes en la nómina, Cruz Azul fue incapaz de liberar una plaza de extranjero en el tiempo límite. El pase se cayó, la negociación se diluyó en el escritorio y Borja no tuvo más remedio que hacer las maletas de regreso para mantener el ritmo de juego en Sudamérica, esperando una nueva oportunidad en el panorama internacional.

.Versiones dignas de todo crédito dentro de Cruz Azul aseguran que la negociación de Miguel Borja no se concretó en diciembre pasado debido a que el director deportivo, Iván Alonso, puso trabas al no tratarse de un elemento de su lista de prioridades.

La realidad es que el ariete colombiano pasó un mes entrenando en las instalaciones de la Noria y completó las pruebas físicas de rigor, pero terminó regresando a su país víctima de los caprichos y las pugnas internas que sacudieron la administración de la Máquina.

Del Golfo Pérsico al nido de Coapa

El panorama cambió radicalmente en este mercado de verano. Borja se encontraba militando en el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, un paso donde demostró regularidad al sumar 16 compromisos disputados. No obstante, el contexto social y la inestabilidad geopolítica de la región de Medio Oriente aceleraron su deseo de buscar un nuevo rumbo para él y su familia.

Ahí fue donde entró la inteligencia deportiva del América. Las Águilas le presentaron un proyecto sólido y ambicioso que terminó por convencer al colombiano de cruzar el Atlántico. Borja ya se encuentra en las instalaciones de Coapa, donde aprobó con éxito los exámenes médicos y físicos de rigor para ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Ajustes en el ataque azulcrema

La directiva de las Águilas trabaja a marchas forzadas en el papeleo de transferencia. El objetivo es claro: quieren registrar al atacante de inmediato para que pueda tener minutos en el crucial duelo de cuartos de final de la Leagues Cup contra el Columbus Crew. Físicamente no hay dudas; el cafetalero llega con ritmo competitivo óptimo y listo para saltar a la cancha.

? ¡YA ESTÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO!



Miguel Borja va rumbo al Club América para arreglar detalles y ser nuevo jugador azulcrema. pic.twitter.com/5N3giIr0Lc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 19, 2026

El desembarco de Borja también define el futuro de la plantilla. Con su incorporación, el panorama se oscurece definitivamente para José “Pantera” Zúñiga. El delantero ha sido prácticamente borrado por Guillermo Almada y, ante la nula confianza del estratega uruguayo, su salida del equipo es un hecho, abriendo el espacio definitivo para que el nuevo refuerzo asuma el protagonismo en el eje del ataque.

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