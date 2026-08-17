América manda en el Apertura 2026 de la Liga MX tras goleada al Atlético de San Luis

El América aprovechó su superioridad numérica para imponerse 3-0 al Atlético de San Luis y convertirse en el nuevo líder del Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Las Águilas, dirigidas por el uruguayo Guillermo Almada, resolvieron el partido con goles de Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.

Con el triunfo, el conjunto azulcrema llegó a 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, y se colocó un punto por encima de Monterrey y Atlas.

América tomó ventaja pese al buen inicio de San Luis

El equipo visitante salió con personalidad y durante los primeros 25 minutos generó hasta cuatro oportunidades de peligro. Sin embargo, la falta de contundencia terminó castigando al San Luis.

El América encontró la ventaja al minuto 36 en una jugada que comenzó con Dagoberto Espinoza. El futbolista azulcrema controló el balón con la mano sin que la acción fuera sancionada y posteriormente avanzó por la banda derecha.

Espinoza terminó enviando un centro para Raphael Veiga, quien definió con la zurda para poner el 1-0.

Veiga anota su primer gol en el Apertura 2026 y con él adelanta al América ante San Luis en el Coloso de Santa Úrsula ??



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El gol permitió a las Águilas marcharse al descanso con ventaja, aunque el partido todavía estaba abierto.

La expulsión que cambió el partido

El panorama cambió por completo apenas comenzó el segundo tiempo.

Al segundo minuto de la parte complementaria, el brasileño Robson Bambu fue expulsado y dejó al San Luis con 10 jugadores.

A partir de ese momento, el América tomó el control absoluto del encuentro y encontró los espacios necesarios para ampliar la ventaja.

Óscar Perea apareció al minuto 52 para marcar el 2-0 con un disparo de zurda, nuevamente con Raphael Veiga como protagonista al asistir la jugada.

Estreno goleador de Óscar Perea con América con todo y recuerdito que le deja a Veiga en la acción de la anotación ???



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Más tarde, al minuto 66, Osvaldo Arriaga recibió otra asistencia de Veiga y sentenció el partido con un remate de derecha.

Asi se ve la celebración de un estreno de gol en Primera División: Diego Arriaga anota en el América vs San Luis ??



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Con el 3-0, el conjunto de Guillermo Almada manejó los minutos finales sin mayores complicaciones y aseguró tres puntos que lo colocan en la cima del torneo.

Monterrey también protagonizó una goleada

El Monterrey no permitió que el América se alejara demasiado y también tuvo una actuación contundente en esta cuarta jornada.

Los Rayados golearon 6-1 al Juárez FC, con una actuación destacada del uruguayo Diego Rossi, quien marcó un gol y repartió dos asistencias.

Luca Orellano, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez, el mexicano Orbelín Pineda y el belga Hugo Cuypers completaron la goleada del conjunto regiomontano.

Por el cuadro fronterizo descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

El resultado dejó a Monterrey con nueve puntos, apenas uno por debajo del América.

¡EL MONTERREY GUSTÓ, GANÓ Y GOLEÓ. ???



¡No te pierdas el resumen del triunfo Rayado de la jornada 4. ? pic.twitter.com/GVuqv4QKeq — Rayados (@Rayados) August 16, 2026

Atlas sorprende a Tigres con una actuación clave de Camilo Vargas

El Atlas también alcanzó los nueve puntos después de derrotar 2-1 a Tigres en un partido en el que el colombiano Camilo Vargas fue determinante.

El guardameta atajó un penalti y realizó al menos tres intervenciones más para mantener con vida a los tapatíos, que además disputaron los últimos 20 minutos con un jugador menos.

Manuel Capasso y Luis Esteves marcaron para el Atlas, mientras que Juan Brunetta anotó el único tanto de Tigres.

El triunfo tuvo un significado especial para los rojinegros, que celebraron además el 110 aniversario de la fundación del club.

110 velitas y 3 puntos para acompañarlas. ???????#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/D963KeDSfd — Atlas FC (@AtlasFC) August 16, 2026

Así marcha la cuarta jornada del Apertura 2026

En otros resultados de la jornada, Querétaro empató 0-0 ante Pumas UNAM, mientras que Toluca y Atlante también igualaron sin goles.

La cuarta fecha todavía tendrá tres encuentros por disputar. Santos Laguna recibirá a Guadalajara y Tijuana enfrentará a Cruz Azul, mientras que la jornada concluirá este lunes con los partidos Necaxa vs. León y Pachuca vs. Puebla.

Con los resultados registrados hasta ahora, el América se mantiene en lo más alto del Apertura 2026, mientras Monterrey y Atlas siguen de cerca al conjunto azulcrema.

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