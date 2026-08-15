Al Atlante le sobró barrio, pero le faltaron goles para vencer al Toluca: 0-0

Los Potros de Hierro del Atlante se quedaron a nada de dar otra gran campanada en este Apertura 2026. Aunque el marcador en el Estadio Azteca (ahora Banorte) se quedó congelado con un 0-0 frente al Toluca, los azulgranas hicieron méritos de sobra para quedarse con los tres puntos.

Si los Diablos Rojos se salvaron de la quema, fue única y exclusivamente por la tremenda actuación de sus guardametas Luis García y Hugo González, que ingresó de cambio en la segunda mitad y tuvo que sacar las papas del fuego para preservar el resultado para el Toluca.

¡Ahora es Hugo González! ? Atlante casi marca en el final del partido ? pic.twitter.com/NPyXwS9C5I — TUDN USA (@TUDNUSA) August 16, 2026

Dejando atrás el trago amargo de la Leagues Cup, el cuadro comandado por el “Piojo” Herrera mostró una cara completamente distinta. La gran novedad de la tarde fue el debut del argentino Martín Sarrafiore, quien llegó procedente del O’Higgins chileno.

El pampero entró revolucionado en la parte complementaria y le cambió la cara al ataque atlantista, metiendo en un auténtico torbellino a unos choriceros que terminaron pidiendo la hora y colgados de su travesaño.

La realidad es que el Toluca la tuvo cuesta arriba desde antes del silbatazo inicial por la baja de su goleador portugués, Paulinho, quien sigue entre algodones. Y aunque el charrúa Federico Viñas sí vio acción, los mexiquenses jamás encontraron la brújula y terminaron pagando caro su falta de idea futbolística.

¡García se viste de héroe y después se lesiona! ?? pic.twitter.com/zkuhGSx8aV — TUDN USA (@TUDNUSA) August 16, 2026

En la primera mitad, el Atlante fue el dueño de la pelota. Con Luis Calzadilla moviendo los hilos en el medio campo, los Potros tocaron la puerta rival una y otra vez. El problema fue la falta de puntería: ni Luis Puente ni el ecuatoriano Julio Palacios salieron finos, topándose siempre con la pared llamada Luis García.

Al minuto 34, el arquero escarlata le ahogó el grito de gol a la afición local con una atajada monumental. Poco después, Walter Portales probó fortuna de larga distancia y Calzadilla volvió a perdonar, mandando el juego al descanso con par de roscas.

Cabe destacar que los azulgranas tuvieron que mover sus piezas temprano por la dolorosa lesión de Édgar Jiménez al 28’, cediendo su lugar a Walter Clar y eso al final también fue un hándicap en contra que tuvo que superar la escuadra azulgrana.

Lesión obliga a salir Luis Manuel García del Atlante vs Toluca tras regalar oportunas atajadas ???



?@Chefsports18#SabadoFutbolero por @Univision y TUDN pic.twitter.com/C2WOAkaH9m — TUDN USA (@TUDNUSA) August 16, 2026

Para el segundo tiempo, el libreto no cambió. El Atlante mantuvo el acelerador a fondo y la entrada de Sarrafiore fue un auténtico dolor de cabeza para la zaga visitante. Al 67’, el debutante sacó un zapatazo que obligó al portero García a emplearse a fondo.

Apenas tres minutos después, Jhojan Julio perdonó un mano a mano increíble que el meta choricero logró desviar con las uñas en una de las mejores acciones de un encuentro que tuvo lo suyo en acciones en cada portería.

La mala noticia para el Toluca llegó al 74’, cuando Luis García tuvo que dejar el campo por lesión tras convertirse en el héroe del partido. Sin embargo, Hugo González entró bien enchufado y mantuvo la cortina abajo, apagándole el festejo a Sarrafiore una vez más al minuto 84 con otra gran desviada.

¡ES LA TARDE DE LOS PORTEROS! ? Gran atajada de Jiménez y el marcador sigue sin moverse. ? pic.twitter.com/Mkww5LWmRT — TUDN USA (@TUDNUSA) August 16, 2026

Ya en el suspiro final, el Toluca intentó reaccionar y tuvo la suya, pero Óscar Jiménez bajó la cortina en el arco atlantista para sellar un vibrante empate sin el invitado de honor.

Seguir leyendo:

– El “Piojo” Herrera despotrica contra la Leagues Cup y exige cambios

– Les sacaron la cartera: Atlante fue humillado y LAFC durmió al Toluca en el último suspiro

– Atlante se tiró desde la tercera cuerda para acabar con el encanto y el invicto de Joel Huiqui













