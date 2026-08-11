El “Piojo” Herrera despotrica contra la Leagues Cup y exige cambios

A Miguel Herrera, técnico del Atlante, no le calienta ni el sol. Y la bronca no es solo por el rosario de goles que el Real Salt Lake le propinó a sus Potros el pasado fin de semana, sino por los severos roces que tuvo con el cuerpo arbitral.

El estratega azulgrana se la pasó estallando contra la silbante central, Lizzet García, hasta que sus constantes reclamos provocaron que el cuarto árbitro, Daniel Quintero, terminara mandándolo a las regaderas antes de tiempo.

MIGUEL HERRERA PIDE CAMBIOS EN LA LEAGUES CUP.



El técnico del Atlante propone organizar el torneo por zonas para reducir los viajes de los equipos mexicanos y generar condiciones más parejas con la MLS.



Además, cuestionó los arbitrajes y el uso del VAR.



“Hay cosas buenas y? pic.twitter.com/ED8hSSPsbx — Quinto Partido (@quintopartidoof) August 11, 2026

La expulsión del polémico entrenador podría haber pasado como una más en su bitácora. Sin embargo, el destino le tenía guardada una ironía: Herrera se enfrascó en un duelo de palabras directo con Quintero, quien, paradójicamente, fue su pupilo en los Tecos de la UAG y el jugador a quien el mismísimo “Piojo” debutó en la Liga MX.

De los abrazos en el nido zapopano, pasaron a los sombrerazos en las bancas.

Toda esta mezcla de factores desató un malestar monumental en el estratega mexicano. No es la primera vez que Herrera siembra discordia en torneos contra equipos norteamericanos, pero esta vez la frustración de la goleada terminó por desbordar el vaso.

“Los arbitrajes no han sido buenos, han sido tendenciosos. Siempre he dicho que se marca y se revisa en el VAR como se tiene que revisar”, soltó sin cortapisas el timonel azulgrana, reviviendo el eterno fantasma de sus conflictos con los de negro a lo largo de su trayectoria como jugador y técnico.

Desde su óptica, los nazarenos de este torneo no miden con la misma vara a los clubes de la Liga MX en comparación con los de la MLS. Para Herrera, los equipos mexicanos siempre salen perdiendo en el chanchullo, especialmente cuando se trata del VAR, dejando la sospechosa impresión de que existe una orden directa para no utilizar la tecnología de apoyo.

¡PIOJO LANZA SU PROPUESTA PARA LA LEAGUES CUP! ?????



? Miguel Herrera cree que el torneo tiene potencial, pero pide, como eje principal, eliminar los traslados excesivos (para acomodar el certamen por zonas concentradas)…



¡SU PROPUESTA!???#CentralFOX? pic.twitter.com/IY0jIKoxyq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 11, 2026

La realidad es que al “Piojo” se le endureció el engrudo contra el Real Salt Lake. Aunque el Atlante aguantó 20 minutos metido en la pelea, terminaron vapuleados 4-0 por la escuadra local (con una actuación redonda de Rob Gray).

La desesperación orilló al estratega azteca a emprenderla contra la silbante Lizzet García con palabras bastante subidas de tono. El detonante de la furia mexicana provino de una falta que Herrera juraba que era a su favor; los silbantes vieron otra cosa, le dieron el balón a los norteamericanos y la banca de los Potros ardió en reclamos.

El eterno pleito con la tecnología

Miguel Herrera aclaró que su molestia con el arbitraje no nace del error humano, sino de la soberbia de hacer a un lado las repeticiones de video. Para el director técnico, el VAR es el arma ideal para darle veracidad a lo que acontece en la cancha; el problema surge cuando se decide ignorarlo por completo, cerrando cualquier margen para la justicia deportiva.

??Miguel Herrera dt de @Atlante es expulsado por Marcos Quintero 4o arbitro quien fuera su pupilo del piojo y a quien debutó como jugador en los Tecos en 1a división.



No se habrá desquitado el 4o arbitro Quintero porque no le dió el piojo más minutos en el máximo circuito? pic.twitter.com/xfnxK23nVs — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 9, 2026

Este berrinche tecnológico ya tiene antecedentes frescos. En el reciente empate 1-1 ante el América, el Atlante vivió dos jugadas polémicas de expulsión: una tarjeta se modificó gracias a la pantalla, pero la otra pasó de noche.

Tras aquel encuentro, Herrera sentenció que el Atlante, por su condición de recién ascendido, “a veces paga derecho de piso” en el Máximo Circuito. Ahora, el timonel está convencido de que esa misma malaria se trasladó a la Leagues Cup, donde los clubes mexicanos ya van condicionados por el tremendo desgaste de los viajes.

La propuesta del “Piojo” para salvar la Leagues Cup

Pero Herrera no es solo de los que avientan la piedra y esconden la mano; también puso una propuesta sobre la mesa para modificar el formato de la competencia. Su idea principal es establecer sedes fijas por regiones para frenar el excesivo kilometraje que recorren las piernas de la Liga MX en territorio estadounidense.

Ciudades como Dallas, Houston o Miami podrían funcionar como búnkeres de concentración para determinados grupos. Así, los equipos disputarían varios encuentros con traslados mucho más cortos. Según la visión del técnico, este ajuste reduciría el desgaste físico, mejoraría la recuperación de los futbolistas y pondría la balanza mucho más pareja entre la Liga MX y la MLS.

?? MIGUEL HERRERA PROPONE CAMBIOS PARA LA LEAGUES CUP?



El ‘Piojo’ puso sobre la mesa una alternativa para reducir la ventaja logística de la MLS: dividir el torneo por zonas, evitar tantos desplazamientos y hacer que los clubes estadounidenses también tengan que viajar. ???? pic.twitter.com/mbxP4EtX98 — Claro Sports (@ClaroSports) August 11, 2026

“El torneo es bueno, la idea también, hay cosas buenas y cosas por mejorar”, reconoció con un tono más pacífico. Su crítica, por lo tanto, no busca borrar del mapa la Leagues Cup, sino meterle un poco de equilibrio a la cancha.

Mientras el “Piojo” le canta el tiro a la organización del torneo, sus Potros de Hierro deben mantener la cabeza fría. El Atlante continúa en su durísimo proceso de adaptación tras un regreso a la máxima categoría que, al menos en este verano, ya les costó sus primeras raspaduras internacionales.

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