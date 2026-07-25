Miguel Herrera pide que el Atlante sea tratado como un equipo de primera

El Atlante sumó su primer punto en su regreso a la primera división del fútbol mexicano. El histórico conjunto azteca regresa al fútbol de élite en México. Miguel Herrera aseguró que este es el lugar al que pertenece.

“Atlante lleva 110 años de historia y 99 los ha jugado en primera división, así que no me pueden venir a decir que es un equipo de Expansión. Ganó tres veces la Expansión e intentó subir por la buena, pero no había ascenso. Ahora es un equipo joven que viene trabajando“, dijo Miguel Herrera.

¿ATLANTE PAGÓ DERECHO DE PISO??



El Piojo Herrera no estuvo todo el partido feliz con el arbitraje de Katia Itzel.



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Por la segunda jornada de la Liga MX, Atlante consiguió su primer punto en el Apertura 2026. El América fue su rival en el Estadio Banorte. El conjunto azulcrema inició on ventaja tras el gol de Cristian Borja en la primera mitad. Eugenio Pizzuto marcó el gol de la igualdad al minuto 65.

“El partido no me sabe a victoria, me sabe a empate porque empatamos. Me da gusto por los muchachos, es una gran alegría, pero todavía nos falta mejorar mucho para sacar los tres puntos”, agregó Herrera sobre el partido.

Contento con la plantilla del Atlante

Miguel Herrera destacó la llegada de David Ospina. El guardameta colombiano será una de las piezas más valiosas del club. Además de su nivel bajo los tres palos, Ospina es un jugador de mucha experiencia a nivel europeo e internacional con la selección colombiana. Experiencia en el arco y en el vestuario.

“Estoy contento con lo que está haciendo Óscar Jiménez. Con la llegada de Ospina la portería es un problema que tenemos resuelto y es lo que menos me preocupa. El equipo se está completando, ya llegó Quirós y todavía nos falta un par de jugadores”, concluyó el “Piojo”.

El próximo partido del Atlante será otro complejo duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los “Potros de Hierro” se enfrentarán a Cruz Azul, club que marcha con ritmo perfecto tras sus dos victorias en el inicio del campeonato (2-3 ante San Luis y 1-2 contra Puebla).

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