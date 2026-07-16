¡Pesadilla en el regreso! Atlante cae ante Necaxa con un penal polémico

Tuvieron que pasar 12 años —exactamente 4 mil 380 días— para que el Atlante volviera a pisar la Liga MX. Sin embargo, el retorno de los Potros de Hierro fue amargo, en gran parte por sufrir el rigor de un arbitraje del silbante Yonatan Peinado, cuyo criterio lució lejos del nivel de la élite del fútbol mundial.

?MAL INICIO?



No era penal del defensor de @Atlante primero el jugador de @ClubNecaxa lo empuja al defensor claramente y después el defensor sujeta. El árbitro sanciona penal.



El VAR debió intervenir.

J1 y ya se influye de manera negativa en el resultado del partido. pic.twitter.com/4hD1CvuVMH — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) July 17, 2026

La polémica arbitral que cambió el rumbo

Al minuto 80, el señor Peinado señaló una pena máxima demasiado rigorista sobre el argentino Julián Carranza. En la jugada, el delantero necaxista empujó a un zaguero azulgrana antes de ser sujetado de la camiseta. El colegiado ignoró la falta previa y decretó el penal que significó el 1-1.

El segundo grito de gol del torneo llegó para cambiar la historia del partido. ?



Acá el empate del @Necaxa ante los Potros. ?#J1 #AP26 ? #LaLigaDeLaAfición #ElPrimerClásico pic.twitter.com/fQvNuklRiF — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

Esa acción sepultó las ilusiones de los Potros en su partido de reaparición en el máximo circuito. Hasta ese momento, los dirigidos por Miguel Herrera habían dominado el encuentro e incluso ganaban con una anotación de Eugenio Pizzuto al minuto 47.

El planteamiento del “Piojo” Herrera

La escuadra azulgrana se las había arreglado para anular al ataque necaxista conformado por Lorenzo Faravelli, Julián Carranza y Ricardo Monreal. No obstante, Atlante tampoco hizo demasiado por liquidar el partido; a varios futbolistas les costó el ritmo de la primera división y comenzaron a perder las pelotas divididas.

El primer grito de gol? siempre queda para la historia. ?



Y así lo ganan los Potros de Hierro del @Atlante. ?#J1 #AP26 ? #LaLigaDeLaAfición #ElPrimerClásico pic.twitter.com/NAXwSuD8MT — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

Fiel a su estilo, el “Piojo” apostó por el orgullo mexicano. Inició el juego con nueve jugadores nacionales y solo con dos extranjeros, buscando hacer daño con los embates del ecuatoriano Julio Palacios y sumando minutos de menor con el novato Luis Puente.

Necaxa aprovechó el golpe anímico

Tras el gol de Carranza desde los once pasos al minuto 81, Necaxa se volcó al frente con todo su arsenal. La estocada final llegó al minuto 90+3, nacida de un titubeo de la zaga atlantista. El juvenil de los Rayos, Misael Pedroza, aprovechó el error y picó el balón ante la salida del arquero para firmar la remontada 2-1.

Los Potros intentaron reaccionar en el tiempo añadido, pero la historia ya estaba escrita. El reencuentro del Atlante con el fútbol de alto nivel terminó en una dolorosa derrota.

Cuando parecía que todo estaba escrito, llegó el gol que cambió la historia. ?



Así fue el tanto con el que @ClubNecaxa firmó la remontada ante los Potros. ?#J1 #AP26 ? #LaLigaDeLaAfición #ElPrimerClásico pic.twitter.com/MSszshm7Ng — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

Lo que viene para los Potros

El Atlante tendrá que dar vuelta a la página rápidamente y buscar su primer triunfo en la Jornada 2, donde revivirá un clásico de antaño cuando reciba al América en la cancha del Estadio Azteca.

Seguir leyendo:

– El Atlante ya tantea en Europa a su próximo refuerzo para la defensa

– Ricardo La Volpe estuvo cerca de dirigir al Atlante, que busca a Andrés Gudiño de Cruz Azul

– Miguel Herrera y sus “fracasos” de los que quiere levantarse











