Ricardo La Volpe estuvo cerca de dirigir al Atlante, que busca a Andrés Gudiño de Cruz Azul

Ricardo Antonio La Volpe, ex técnico de la Liga MX y de la selección de México en el Mundial de Alemania 2006, estuvo muy cerca de regresar a dirigir en la Primera División con el Atlante, pero las negociaciones no prosperaron para que volviera a la actividad después de siete años de ausencia.

Los Potros al mismo tiempo se encuentran en negociaciones con el portero Andrés Gudiño de Cruz Azul, que en los últimos encuentros fue relegado a la banca después de que el colombiano Kevin Mier regresó de la grave lesión en el peroné que sufrió en el torneo pasado contra Pumas de la UNAM por una entrada del panameño Adalberto Carrasquilla.

Ricardo La Volpe estuvo muy cerca de dirigir al Atlante, pero al final no hubo acuerdo. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

La directiva de los Potros con el empresario Emilio Escalante encabezando las negociaciones charló en dos ocasiones con el experimentado estratega que ha dirigido a equipos como Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante, Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Monterrey y Jaguares en la Liga MX.

Así como Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Banfield en Argentina, al igual que la selección de Costa Rica, para después tener la charla con la directiva del Atlante con la finalidad de tomar las riendas de los Potros, a los cuales guio al título en la temporada 1992-93 con una propuesta futbolística muy atractiva.

La Volpe sostuvo negociaciones con la dirigencia azulgrana, pero después se perdió contacto con el estratega argentino y ya no hubo forma de continuar las charlas, por lo cual apostaron por Miguel Herrera para encargarse del regreso a la Liga MX.

Inclusive entre los jugadores que dirigió en ese entonces se encuentra Miguel Herrera, que ahora será quien se encargue del Atlante en su regreso a la Primera División a partir del torneo Apertura 2026, que dará inicio en julio próximo.

Se asegura que se quedarán en el equipo Armando Escobar, Christian “Hobbit” Bermúdez y Hardy Meza, entre los más sonados, mientras que el resto del plantel se conformará con jugadores de varios equipos de la Liga MX.

¡FICHAJE EN MARCHA! 🚨



Atlante tiene en la mira a Andrés Gudiño para reforzar su regreso a la Liga MX.



Esta sería la razón por la que el portero dejaría a Cruz Azul y se uniría al proyecto del ‘Piojo’ Herrera.https://t.co/bIaNMRHQ29 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 16, 2026

La idea de los azulgranas es tener el plantel conformado antes de mediados de junio para apostar por sus servicios como uno de los refuerzos de lujo del cuadro azulgrana.

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