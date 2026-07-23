Robert Lewandowski está motivado por enfrentar a equipos mexicanos

Robert Lewandowski es una de las figuras de mayor peso que llegó a la Major League Soccer en este mercado. El delantero polaco firmó con el Chicago Fire proveniente del FC Barcelona. Lewandowski reconoció sus ganas de medirse a equipos mexicanos.

El exdelantero del FC Barcelona tuvo una entrevista con ESPN. Robert Lewandowski reveló que tiene conocimiento de algunos clubes mexicanos. En el marco de la Leagues Cup, el atacante polaco espera conseguir triunfos.

“No es la primera vez que conozco equipos de México… Creo que estos partidos pueden ser muy interesantes, no solo para nosotros, también para los aficionados. Espero que nos vaya bien y que al final sea positivo para nosotros ganar”, dijo el veterano delantero europeo.

"Because I love 'soccer'. Okay 'fútbol'." ?@kev_egan, @DaxMcCarty11, & @KaylynKyle catch up with Robert Lewandowski on MLS Countdown ahead of his debut.



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Robert Lewandowski parece estar consciente de la rivalidad que hay entre clubes de Estados Unidos y México. A pesar de que Chicago Fire no es un equipo de los “grandes” de la MLS, el objetivo del club es ganar. Así lo anticipó el polaco.

“Contra equipos de México siempre tenemos esa sensación de duelo y también de querer ganar, pero espero que al final Chicago Fire gane los partidos”, agregó.

Chicago Fire en la Leagues Cup

En el marco de la Leagues Cup, Chicago Fire tendrá una seguidilla de partidos importantes. Robert Lewandowski espera que las cargas no sean muy complejas para poder jugar la mayor cantidad de partidos. A inicios del mes de agosto, Chicago Fire iniciará su participación en la Leagues Cup contra los Rayos del Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul.

“Estoy muy feliz porque para mí cada partido con un nuevo equipo como Chicago Fire es muy importante. Tenemos partidos en MLS, pero también en Leagues Cup, y creo que vamos a jugar en casa. Sé que hay tres partidos al principio, en una semana, casi ocho o nueve días, y para mí lo más importante es recuperarnos rápido después de cada partido. Claro que tenemos que ganar todos los partidos”, concluyó.

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