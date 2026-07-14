Allan Saint-Maximin vuelve a la Concacaf, pero no a la Liga MX

Allan Saint-Maximin tuvo un paso discreto por el futbol mexicano. El delantero francés llegó con grandes pergaminos a México, pero no pudo brillar en el poco tiempo que estuvo. Maximin ahora regresa a Concacaf, pero ahora para vivir su primera experiencia en la MLS.

Charlotte FC anunció la contratación de Allan Saint-Maximin. Este conjunto estadounidense gozaba de los servicios de Wilfried Zaha, pero el delantero marfileño estaba cedido en esta institución. Maximin ocupará su puesto como jugador franquicia.

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We have signed French forward Allan Saint-Maximin to a three-year Designated Player contract!



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“Maxi es un talento de ataque de élite que ha actuado constantemente en los niveles más altos de nuestro deporte, incluso en la Premier League. Estamos encantados de traer a un jugador de su calidad a Charlotte mientras está en la mejor momento de su carrera”, indicó el gerente general Zoran Krneta.

A pesar de que no tuvo un desempeño sobresaliente en México, las capacidades de Allan Saint-Maximin están intactas. El delantero francés pudo marcar cuatro goles en su regreso a Europa. Maximin firmó un contrato en Estados Unidos hasta junio de 2029.

“Su creatividad, velocidad, habilidad técnica y talento lo convierten inmediatamente en uno de los jugadores más emocionantes de la Major League Soccer. Agregar un jugador con su pedigrí, experiencia y mentalidad ganadora reforzará nuestras opciones de ataque y fortalecerá al equipo en general. Estamos emocionados de darle la bienvenida a él y a su familia a Charlotte”, agregó.

Allan Saint-Maximin en la Liga MX

Con la camiseta de las Águilas del América, Allan Saint-Maximin jugó 16 partidos (805 minutos dentro del campo). Maximin marcó 3 goles y concedió 2 asistencias durante su paso en la Liga MX. El delantero de 29 años se quejó de algunos problemas extra deportivos, relacionados con temas raciales, que incomodaron su pasantía en México.

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