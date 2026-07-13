Atlas anuncia la salida de Diego Cocca; el club busca entrenador para el Apertura 2026

El Atlas confirmó este lunes que Diego Cocca no continuará como director técnico del equipo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de que las negociaciones entre ambas partes no llegaran a buen puerto pese a varias semanas de diálogo.

La institución rojinegra informó la decisión mediante un comunicado, en el que explicó que la nueva administración no logró cerrar un acuerdo con el estratega argentino para dar continuidad al proyecto deportivo.

Atlas explica por qué Diego Cocca no seguirá en el banquillo

A través de sus redes sociales, el club dio a conocer los motivos por los que Diego Cocca dejará el cargo antes del arranque del Apertura 2026.

“Atlas FC informa que, como parte del proceso de reconstrucción institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del Club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como entrenador del primer equipo”.

La directiva también reveló que ambas partes sostuvieron diversas reuniones para intentar alcanzar un entendimiento, aunque finalmente no fue posible concretar la firma de un nuevo contrato.

“Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente“.

El segundo ciclo de Diego Cocca en Atlas

Diego Cocca regresó al Atlas en agosto de 2025 para afrontar la recta final del Apertura 2025, torneo en el que el equipo finalizó en la decimocuarta posición y quedó fuera de los puestos de liguilla.

La situación cambió durante el Clausura 2026, certamen en el que los rojinegros terminaron en el sexto lugar de la clasificación y lograron avanzar a la fase final, donde alcanzaron los cuartos de final.

Aunque el rendimiento deportivo mostró una mejora, las diferencias con la directiva impidieron que el técnico argentino permaneciera al frente del proyecto.

Diego Cocca deja una huella importante en Atlas

Más allá de este segundo ciclo, Diego Cocca es uno de los entrenadores más exitosos en la etapa reciente del Atlas. En su primera gestión condujo al club al bicampeonato de la Liga MX entre 2021 y 2022, además de conquistar el título de Campeón de Campeones, logros que marcaron una época para la institución.

Al despedirse del estratega, el club agradeció su trabajo y dedicación durante su paso por el banquillo.

“La institución agradece a Diego Cocca el profesionalismo, el trabajo y la entrega que mostró durante su etapa al frente del Primer Equipo, periodo en el que contribuyó de manera importante a la historia reciente del club. Asimismo, le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

Atlas acelera la búsqueda de su nuevo entrenador

Con el debut en el Apertura 2026 programado para el próximo viernes como visitante frente a León, la directiva del Atlas trabaja para definir cuanto antes al nuevo estratega que asumirá el proyecto.

El club aseguró que ya mantiene conversaciones con varios candidatos y espera anunciar al sustituto de Diego Cocca en los próximos días.

“Como parte de esta nueva etapa institucional, Atlas FC mantiene el proceso para designar al próximo entrenador. La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días”.

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