Diego Cocca acepta que mejora del Atlas podría no alcanzar para llegar a Liguilla

El entrenador argentino Diego Cocca aceptó que, aunque el Atlas FC ha mostrado una mejoría en las últimas jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, esa reacción podría no ser suficiente para meterse en la Liguilla.

“Mejoramos en muchos aspectos; el tema es ver si eso nos dará la posibilidad de estar donde queremos estar. Estamos tratando de transmitirle al plantel la idea de que siempre hay que querer más”, expresó el técnico rojinegro en conferencia de prensa.

Así va la tabla de la Liga MX

Atlas necesita cerrar fuerte para soñar con la Liguilla

Después de derrotar al Necaxa y al Juárez FC, el Atlas ocupa el undécimo lugar de la tabla con 13 puntos de 36 posibles.

El equipo tapatío está obligado a sumar una gran cantidad de puntos en los cinco partidos que restan para mantener vivas sus opciones de avanzar a los cuartos de final del Apertura 2025.

El conjunto dirigido por Cocca enfrentará en las próximas jornadas a San Luis, León, Guadalajara, Toluca y Tijuana, rivales directos en la lucha por los puestos de clasificación.

“Son partidos difíciles, vamos a ir de a uno; a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos porque nuestro objetivo es llegar a la última fecha con oportunidades de clasificarnos”, agregó el técnico argentino.

Visita clave ante San Luis

El Atlas FC abrirá la fecha 13 del torneo visitando este viernes al Atlético San Luis, que ocupa la decimoquinta posición. Cocca anticipó un duelo intenso por las necesidades de ambos equipos.

“San Luis lo está pensando como una final seguramente, más que está en su casa. Vamos a encontrar a un rival con ganas de pelear”, señaló el estratega.

El técnico destacó que la pausa por la Fecha FIFA sirvió para recuperar a jugadores lesionados, entre ellos el defensor español Rober Pier y el capitán Aldo Rocha, quienes realizaron un trabajo físico especial para evitar nuevas molestias.

