Cruz Azul completó su obra para eliminar al Atlas: 1-0 (global 4-2)
La "Máquina Celeste" con un gol de José Paradela que no anotaba desde hace diez partidos, terminó por eliminar al Atlas 1-0 (global 4-2) en el Estadio Banorte
Para Cruz Azul, cualquier cosa que sume en la liguilla será importante, como la victoria 1-0 de este sábado en un espectacular estadio Banorte que revivió las viejas épocas brillantes de la “Máquina Celeste” sobre el Atlas 1-0 para avanzar a las semifinales con lo necesario en el marcador global 4-2.
Una victoria que, después de los nueve juegos que sumó sin conocer la victoria bajo el mando del argentino Nicolás Larcamón, entre partidos de la Liga MX y de la Concachampions, todo lo que hagan los celestes para seguir con vida en la liguilla sabrá a victoria después de que parecía que el torneo estaba tronado al caer del liderato general hasta el tercer lugar que ahora lo pondría en el camino de Chivas o Toluca.
Las cosas fueron tan favorables para los celestes que los cambios realizados por Joel Huiqui de mover por izquierda a Omar Campos junto con Carlos Rotondi le han dado una fuerza inusitada al frente a los cementeros y que, combinado con el estilo del novato Jorge Rodarte por el sector derecho y de Amaury García en la contención, han generado un estilo práctico y determinante en donde el africano Christian Ebere junto con Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela han hecho un esquema más determinante que le ha dado el segundo aire a los cementeros.
Cruz Azul ahora fue más práctico y después del gran gol de José Paradela al minuto 31, fue suficiente para facturar el boleto a las semifinales, dando una demostración de sobriedad y limpieza táctica que le fue complicado al Atlas safarse y generar algo más para poder cambiar la historia.
Así los celestes buscaron mantener la ventaja de un gol conseguida en el primer juego y aunque pasaron algunos sofocones por distracciones en la zona de riesgo, al final se las ingeniaron para mantener el gol de ventaja y con el de hoy de Paradela terminaron despechando a unos rojinegros que jamás arriaron velas, sino que, por el contrario, llegaron a morir con la frente en alto.
Ahora Cruz Azul deberá esperar 24 horas para saber su próximo rival, pero este podría ser Chivas si Pumas elimina al América o Pachuca o Toluca, si es que América doblega a los Pumas y se generá el clásico de clásicos entre Águilas y Chivas.
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