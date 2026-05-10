Cruz Azul completó su obra para eliminar al Atlas: 1-0 (global 4-2)

Para Cruz Azul, cualquier cosa que sume en la liguilla será importante, como la victoria 1-0 de este sábado en un espectacular estadio Banorte que revivió las viejas épocas brillantes de la “Máquina Celeste” sobre el Atlas 1-0 para avanzar a las semifinales con lo necesario en el marcador global 4-2.

Una victoria que, después de los nueve juegos que sumó sin conocer la victoria bajo el mando del argentino Nicolás Larcamón, entre partidos de la Liga MX y de la Concachampions, todo lo que hagan los celestes para seguir con vida en la liguilla sabrá a victoria después de que parecía que el torneo estaba tronado al caer del liderato general hasta el tercer lugar que ahora lo pondría en el camino de Chivas o Toluca.

¡Qué magia la que hay en los botines de Paradela! ✨😤



En lo que está el medio tiempo, aquí les dejo el gol del @CruzAzul. 💙#LaLigaDeLaAfición | #CFCAZATS | #CFVUELTA pic.twitter.com/acQ0OqwI2X — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 10, 2026

Las cosas fueron tan favorables para los celestes que los cambios realizados por Joel Huiqui de mover por izquierda a Omar Campos junto con Carlos Rotondi le han dado una fuerza inusitada al frente a los cementeros y que, combinado con el estilo del novato Jorge Rodarte por el sector derecho y de Amaury García en la contención, han generado un estilo práctico y determinante en donde el africano Christian Ebere junto con Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela han hecho un esquema más determinante que le ha dado el segundo aire a los cementeros.

Cruz Azul ahora fue más práctico y después del gran gol de José Paradela al minuto 31, fue suficiente para facturar el boleto a las semifinales, dando una demostración de sobriedad y limpieza táctica que le fue complicado al Atlas safarse y generar algo más para poder cambiar la historia.

Así los celestes buscaron mantener la ventaja de un gol conseguida en el primer juego y aunque pasaron algunos sofocones por distracciones en la zona de riesgo, al final se las ingeniaron para mantener el gol de ventaja y con el de hoy de Paradela terminaron despechando a unos rojinegros que jamás arriaron velas, sino que, por el contrario, llegaron a morir con la frente en alto.

⏱️28' ¿Sabías qué…? 📚



La última vez que Atlas ganó por dos en Liguilla fue en la Final del Clausura 2022, 2-0 a Pachuca en el Estadio Jalisco.@CruzAzul 0-0 @AtlasFC 🚂🆚🦊



GLOBAL: 3-2



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Ahora Cruz Azul deberá esperar 24 horas para saber su próximo rival, pero este podría ser Chivas si Pumas elimina al América o Pachuca o Toluca, si es que América doblega a los Pumas y se generá el clásico de clásicos entre Águilas y Chivas.

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