Cruz Azul no le tiene confianza a Andrés Gudiño y estaría interesado en escuchar oferta del Atlante

Andrés Gudiño estaría planeando su futuro lejos de la organización de Cruz Azul, cansado de picar piedra y de que en la organización celeste prefieran otras opciones, como ahora que han elegido de nuevo al colombiano Kevin Mier y que lo ha relegado de nuevo a la banca de los cruzazulinos.

Gudiño, de acuerdo a versiones extraoficiales, estaría analizando una oferta del Atlante, escuadra que regresará a la Primera División el próximo torneo y que está buscando armar un cuadro competitivo bajo el mando de Miguel Herrera.

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Todo parece indicar que Andrés Gudiño ya tendría nuevo equipo en Liga MX Atlante ya levantó la mano y va firme por el guardameta de la Máquina.



➡️ Diario Universal establece que Guidño ha sido advertido que el arquero presupuestado para seguir como… pic.twitter.com/B7PSi4dD3I — Futbol Total (@futboltotal) May 7, 2026

En el entorno del Atlante no existe ninguna noticia respecto al interés por Gudiño y dentro de su planeación, se han escuchado otros nombres de guardametas, pero no el del nacido en Mérida, Yucatán, comentó alguien de la directiva azulgrana que pidió el anonimato sobre este tema.

El nacido en Mérida, Yucatán y con una trayectoria de siete años casi siempre en la penumbra de la suplencia de la portería de la Máquina Celeste, al parecer se cansó de esperar que le tengan confianza después de haber irrumpido con tal éxito el torneo pasado Apertura 2026, al grado de que no se extrañó la presencia del colombiano Kevin Mier.

Pero Andrés, como es un jugador de los llamados de casa y cuya situación contractual no es ningún peso para la institución cementera, tuvo que regresar a su papel de eterno suplente y que le regresaran la titularidad al colombiano Mier, que no ha sido la garantía que esperaba la Máquina Celeste y que en la semifinal del torneo Clausura 2025 cometió un grave error que le costó el pase al duelo definitivo a la Máquina Celeste.

Gudiño fue un factor importante para el buen inicio de temporada de La Máquina, que ahora vuelve a ilusionar en Liguilla. Luego de la derrota de la primera jornada, crearon un invicto de 12 partidos de la mano de Gudiño. No obstante, a pesar de los buenos resultados, volvió a perder la titularidad ante el colombiano y ahora podría estar buscando nuevos desafíos.

Atlante quiere armar un cuadro competitivo y lo que han visto de Gudiño parece convencer al polémico “Piojo”, nuevo líder del proyecto deportivo de los azulgranas, por lo cual el arquero nacido en tierras yucatecas tendría sobre la mesa esta opción como algunas otras para poder aprovechar sus condiciones y sobre todo ser valorado.

Gudiño con Cruz Azul suma casi 50 partidos desde su debut en el torneo Clausura 2021 y en ese lapso ha tratado de demostrar su capacidad, sobre todo en el torneo anterior, cuando relevó al final del campeonato contra Pumas al colombiano Mier y a partir de ahí demostró su capacidad para que en el actual torneo sumara trece partidos hasta que de nueva cuenta lo mandaran a la banca.

La Máquina tuvo un récord de 10 victorias, 4 empates y 1 derrota cuando estuvo bajo los tres postes, pero después de que Kevin Mier reapareció, le dieron la titularidad de nueva cuenta y eso ha generado que Gudiño esté buscando nuevos aires.

El portero cementero podría resguardar la meta de los Potros de Hierro en su regreso a la Primera División.https://t.co/zlVCsClkVH — Excélsior (@Excelsior) May 8, 2026

En total, el portero ha disputado 49 partidos con los Cementeros, donde ha recibido 59 goles en un total de 4,300 minutos. Luego de 6 años en la institución, parece ser que Gudiño está listo para emigrar de la cuna que él vio nacer en el máximo circuito de fútbol en México.

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