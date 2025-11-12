Kevin Mier, portero de Cruz Azul, será operado este jueves de fractura de tibia

Mientras, del lado de los Pumas de la UNAM insisten que el panameño Adalberto Carrasquilla no es responsable de la lesión del portero de Cruz Azul, Kevin Mier, el guardameta colombiano será intervenido quirúrgicamente este jueves para corregir la fractura de tibia que le provocó la “amigable” entrada.

Lo anterior se pudo conocer de manera extraoficial en fuentes cercanas a la directiva de la Máquina Celeste dignas de todo crédito que resaltaron ante La Opinión con la condición de mantener el anonimato que después de todas las pruebas que se le realizaron al guardameta se tomó la decisión pasar por el quirófano al jugador colombiano.

🏥 🏥 🏥



El jueves será la fecha de la operación de Kevin Mier para reparar la fractura en la tibia de su pierna derecha. @ESPNmx pic.twitter.com/0P49uVvSQp — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) November 12, 2025

La intervención se realizará en un hospital del sur de la ciudad y se espera que el jugador tenga una rehabilitación por los próximos seis meses, con lo cual se complica su participación en la próxima Copa del Mundo que se realizará en forma tripartita en México, Estados Unidos y Canadá.

Mier se encontraba en su mejor momento y la baja será la oportunidad que tanto esperaba Andrés Gudiño, eterno suplente de Jesús Corona, Sebastián Jurado y Kevin Mier, después su trayectoria en los circuitos de ascenso que le permitió llegar a los cementeros.

Dicha acción ha generado un gran malestar en la organización cementera, sobre todo porque la acción era intrascendente y el mediocampista de los Pumas de la UNAM, uso una fuerza desmedida sin mediar el compañero de profesión que tenía enfrente.

Sin embargo, no ha provocado que la directiva anuncie alguna acción reglamentaria ante las autoridades de la Liga MX en contra del jugador de la escuadra felina, sino que espera que las autoridades de la Liga MX actúen de oficio como debería suceder reglamentaria.

Mientras tanto, la directiva de Pumas también manejó la opción de ingresar una queja contra José Paradela por la lesión de José Juan Macías, no obstante que la jugada fue accidental al pelear ambos una pelota a diferencia de Carrasquilla que sabía desde su lance la implicación de su decisión.

Cuanto pesará la ausencia de Kevin Mier

Mientras aún no se conoce el tiempo de ausencia de Kevin Mier, en el corto plazo, el portero de Cruz Azul se perderá los partidos de cuartos de final de la Máquina Celeste contra Chivas y los partidos de la fecha FIFA de Colombia, donde estaba peleando por la titularidad con el portero del Atlas Camilo Vargas.

Un árbitro profesional de 2 décadas de experiencia como Fernando "Kuro" Hernández, NO puede ver esto en el #VAR y concluir que es Tarjeta Amarilla…



🤦🏻‍♂️🟨❌️



Es una TARJETA ROJA INOBJETABLE… Entrada con FUERZA EXCESIVA.



🔍🟥📝



🚑 Kevin Mier tiene una lesión grave.



📝… pic.twitter.com/6fdX8rx04o — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) November 9, 2025

Al mismo tiempo se desconoce si finalmente Carrasquilla será inhabilitado, el tiempo que este ausente el jugador lesionado de los cementeros.

Seguir leyendo:

