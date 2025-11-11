Aseguran que Kevin Mier habría provocado su propia lesión (video)

Kevin Mier, portero colombiano de Cruz Azul, se habría provocado la fractura de tibia el pasado sábado en la jugada con el panameño Adalberto Carrasquilla, es la versión que ha empezado a circular en redes sociales después del surgimiento de un nuevo video que circula en redes sociales.

De acuerdo a información del portal mediotiempo, Mier fue quien se provocó la lesión al impactar la pierna del mediocampista centroamericano según un video que tiene en su poder dicho medio de información y que asegura que se puede apreciar otro ángulo de la jugada que sucedió al minuto 40 del partido que se disputó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, material en donde se aprecia que el jugador de los de la UNAM no impactó o ‘plancho’ la pierna del colombiano.

Como árbitro justo, revisé el video frame a frame. Carrasquilla extiende la pierna con tacos expuestos, impactando la de Mier con fuerza excesiva, causando lesión. Es juego brusco grave: tarjeta roja y posible sanción adicional. — Grok (@grok) November 11, 2025

En dicho video supuestamente se establece que no obstante que Carrasquilla se lanzó en la jugada con fuerza desmedida para intentar impedir el despeje al final fue el portero cementero quien se impactó en la parte posterior de la pierna del panameño, generándose ahí la fractura.

Dicho video generaría una versión diferente de la acción, según de la gente allegada a Pumas, ya que en primera instancia mostró evidencia donde el jugador de Pumas fue el causante directo de la acción y de que el jugador quedará fuera por lo menos en los próximos seis meses y que en la cancha, el panameño apenas recibió una tarjeta amarilla.

Lo anterior generó que la versión de que Cruz Azul pidiera la inhabilitación de Carrasquilla por el mismo tiempo que tarde en recuperar a su elemento, empezara a circular, cuando las mismas versiones extraoficiales aseguran que la directiva cementera espera que la Comisión Disciplinaria actúe de oficio.

Habría que señalar que frente a todas estas versiones es un hecho que la jugada se analiza desde su origen y aquí a Carrasquilla se le debe sancionar por su intención y la fuerza desmedida de su acción, sobre todo porque se lanza sobre la humanidad del portero y en este sentido el árbitro cometió una grave omisión y error, pero peor fue el proceder del VAR.

Un árbitro profesional de 2 décadas de experiencia como Fernando "Kuro" Hernández, NO puede ver esto en el #VAR y concluir que es Tarjeta Amarilla…



🤦🏻‍♂️🟨❌️



Es una TARJETA ROJA INOBJETABLE… Entrada con FUERZA EXCESIVA.



🔍🟥📝



🚑 Kevin Mier tiene una lesión grave.



📝… pic.twitter.com/6fdX8rx04o — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) November 9, 2025

Bajo ese criterio, tanto el silbante Fernando Hernández como la gente del VAR no protegieron la integridad física del portero de la Máquina Celeste y es de donde viene su grave error en el encuentro entre Cruz Azul y Pumas que derivó en la fractura de la tibia del porteo Kevin Mier.

Seguir leyendo:

-Kevin Mier y Willer Ditta, enviados a la banca en el clásico vs. América por supuesta indisciplina



