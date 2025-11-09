Cruz Azul sabotea el liderato general y obsequia a Pumas el boleto a Play in: 2-3

Con esa extraña cualidad que tiene Cruz Azul para autodestruirse en los momentos claves hizo lo impensable para caer derrotado 2-3 por los Pumas de la UNAM que no solo le regalaron el boleto a los felinos al Play in, sino que ellos dejaron en manos de Toluca el liderato general para la liguilla por el título.

Sin duda aspectos inexplicables que solo tiene el cuadro cementero en los momentos donde supuestamente debería responder a su noble afición con esa personalidad que en la década de los 70 los convirtió en uno de los cuatro grandes del fútbol de México.

🔥😱 ¡MILAGRO FELINO! Alan Medina marca el 3-2 y se está vistiendo de héroe#SabadoFutbolero pic.twitter.com/guAXrhOFUd — TUDN USA (@TUDNUSA) November 9, 2025

Una derrota también que hará que Cruz Azul encare en la liguilla a las sorpresivas Chivas, en el duelo entre el tercero y el sexto lugar, donde ya no se moverá y que se jugará dentro de tres semanas cuando se pueda iniciar la serie de liguilla por el título después de la fecha FIFA.

Pero ahora en el estadio Cuauhtémoc de nueva cuenta mostraron que están muy lejos de esa mística de los Marín, Quintano, Kalimán Guzmán, Wendy Mendizábal, entre otros para echar a perder en el segundo tiempo una ventaja de 2-1 que habían logrado viniendo de atrás con dos goles del uruguayo Gabriel “Toro” Fernández.

⚽🔥 ¡DE PENAL! Álvaro Angulo empata y Pumas sueña con el play-in#SabadoFutbolero pic.twitter.com/3Bzc7CFk8R — TUDN USA (@TUDNUSA) November 9, 2025

Porque el argentino Lorenzo Faravelli hizo lo mismo que Kevin Mier en el torneo pasado y que Ignacio Rivero en el último juego de la fase regular del torneo pasado en hacerse expulsar cuando más necesitaba la Máquina a su cuadro completo para aguantar la embestida felina en la segunda mitad.

Pero un tanto eso y otro más que el técnico Nicolás Larcamón se tardó demasiado en identificar como controlar la forma como se les vino encima el cuadro de la UNAM y les quitó el balón para estar más cerca ellos de la victoria que de la derrota.

🟥🔥 ¡ROJA DIRECTA! Faravelli se va expulsado tras dura entrada en medio campo#SabadoFutbolero pic.twitter.com/umNdH27CS4 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 9, 2025

Así un tanto los pecados celestes y otro tanto la pésima noche del árbitro Fernando Hernández que en complicidad con el internacional César Ramos en el VAR no identificar la entrada de pocos amigos de Adalberto Carrasquilla sobre el portero celeste Kevin Mier que requerirá de estudios a fondo para saber si no lo fracturó el panameño, pero que para ambos silbantes solo fue una acción temeraria, pero sin la necesidad de la tarjeta roja.

Porque antes de esta jugada también pasaron por alto una agresión de Álvaro Angulo sobre el Toro Fernández, que llega a destiempo y pega con su pie en la rodilla del uruguayo, pero con un criterio bondadoso y no apegado a las reglas, también lo dejaron vivir en el encuentro.

CLARÍSIMA Roja para Carrasquilla de @PumasMX

FUERZA EXCESIVA

RIESGO DE LESIÓN

Por poco y rompen a Mier de @CruzAzul

Cesar Ramos en el VAR es increíble que no le muestre las mejores tomas punto de contacto y velocidad normal. pic.twitter.com/9joBzZjHW6 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) November 9, 2025

Mientras que por Pumas de la UNAM hizo lo que tenía que hacer, ir a jugar con personalidad y superando sus errores con mucho carácter para meterse a la eliminatoria para buscar al séptimo y octavo invitado para la liguilla por el título, después de que ya están adentro en forma directa Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

Mientras que Xolos Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas buscarán los dos boletos disponibles para maquillar una pésima temporada con el boleto a la fiesta final que podría convertirlos en los caballos negros de la fiesta final.

🔥⚽ ¡DOBLETE DEL TORO! Cruz Azul logra la voltereta con un golazo del delantero#SabadoFutbolero pic.twitter.com/yt4U4bVwxQ — TUDN USA (@TUDNUSA) November 9, 2025

El partido

El partido correspondió a las expectativas que se habían generado, pues si Pumas arrancó con un golazo a los tres minutos, cuando venció a Kevin Mier con un disparo de volea en el aire sin dejar caer el esférico como haciendo un golpe de karate, puso adelante a su equipo.

Pero después Cruz Azul empezó a responder en los momentos en que Pumas perdió en la cancha a José Juan Macias con una lesión que pone en peligro la continuidad de su carrera cuando se pensaba que las lesiones habían quedado atrás y ahora deberá encarar una posible operación de ligamento cruzado de una rodilla.

💥⚽ ¡EMPATE! El ‘Toro’ Fernández remata perfecto y Cruz Azul pone el 1-1#SabadoFutbolero pic.twitter.com/ITlg5iumRc — TUDN USA (@TUDNUSA) November 9, 2025

Así, con esa baja, Pumas tuvo que encarar la reacción celeste, donde Gabriel Fernández apareció en el momento exacto para colocar el empate 1-1 a los 14 minutos y cuadro minutos después el mismo Fernández con un disparo donde Jeremy Márquez generó la gran jugada con una pantalla que puso a Fernández solo para definir el 2-1 en una voltereta espectacular.

El sabotaje cementero

Para la segunda mitad vino lo peor para Cruz Azul, pues no solo habían perdido por lesión a Kevin Mier, quien es muy factible que haya resultado con fractura de peroné por la entrada de pocos amigos de Adalberto Carrasquilla que para el árbitro solo ameritó amonestación, sino que llegó la expulsión de Lorenzo Faravelli y con eso todo se derrumbó para los cementeros.

🔥⚽ ¡GOLAZO DE RUVALCABA! Pumas ya lo gana ante Cruz Azul#SabadoFutbolero pic.twitter.com/OGRSDKDUsg — TUDN USA (@TUDNUSA) November 9, 2025

Pues a los 78 minutos Omar Campos llegó tarde a la jugada y cometió falta en la línea del área grande sobre Carrasquilla para marcarse pena máxima que a los 79 Álvaro Angulo convirtió en gol para empatar 2-2 y poner en la mesa la victoria a los 85 minutos en un remate de Alan Medina en una prolongación a segundo poste que dejó sin opción a Andrés Gudiño que solo vio como el balón entraba a su portería.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul frustró la Noche de Brujas al Puebla 3-0 y sigue luchando por el liderato general

-Querétaro sorprendió a FC Juárez 1-2 para ayudar a las Chivas y perjudicar a los Pumas

-Aseguran que Aaron Ramsey abandonó a los Pumas antes de finalizar el Apertura 2025







​

​

​