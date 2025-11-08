Querétaro sorprendió a FC Juárez 1-2 para ayudar a las Chivas y perjudicar a los Pumas

Los Gallos Blancos de Querétaro sorprendieron a FC Juárez 1-2 para encender lo que resta de la última jornada del torneo Apertura 2025 al enviar al Play in a la escuadra fronteriza ayudando a que Chivas entre directamente a la liguilla y también poner al borde de la eliminación a los Pumas de la UNAM.

Sin duda un resultado fuera del presupuesto que se había realizado antes de iniciar la actividad de la última fecha, pues inclusive a los Pumas dirigidos por Efraín Juárez le habría bastado empatar con Cruz Azul en su visita este sábado al estadio Cuauhtémoc, pero ahora tendrá que ir con todo por la victoria para no quedar eliminados contra un adversario que luchará por el liderato general.

Inclusive la victoria de los Gallos Blancos con los goles de Alí Ávila a los 11 minutos y autogol del colombiano Moisés Castillo, complica el panorama de Santos Laguna, porque no solo tiene que vencer al Pachuca, sino esperar que Pumas empate o sea derrotado por el Cruz Azul para dejar también en el camino a Querétaro por diferencia de goles.

Así que por lo pronto para el décimo lugar de la tabla, los tres puntos de Querétaro metieron en problemas a felinos y laguneros, mientras que con la victoria queretana, las Chivas entrarán directamente a la liguilla como sexto lugar de la clasificación en un torneo más que redituable para la escuadra dirigida por el argentino Gabriel Milito.

Por esa razón, el triunfo del equipo dirigido por Benjamín Mora generó una trascendencia total, pues de buenas a primeras cambió la perspectiva para los Pumas y le dio un empujón a Chivas que no esperaba para colocarlo directamente en la fiesta final como uno de los contendientes principales para el título del torneo.

El partido

Los Gallos Blancos dirigidos por Benjamín Mora se despacharon con un primer tiempo de ensueño, mostrando un estilo que no lo habían tenido en mucho tiempo y qué, ayudados por la falta de actitud de los Bravos, hizo que el cuadro visitante tomara muy pronto la ventaja en el marcador.

Fue precisamente a los 12 minutos en que Alí Ávila logró rematar a segundo poste un centro enviado desde la izquierda ante la complacencia de la zaga de los locales que le permitió al argentino Ángel Rodríguez meterse al área por el sector izquierdo desde donde envió un centro al segundo poste a Ávila para cerrar la pinza y meter el balón en las redes ante la sorpresa del portero Sebastián Jurado.

En pleno marasmo juarense a los 21 minutos permitió a Jaime Gómez meterse al área hasta llegar a línea final donde mandó un centro al otro lado del área chica donde el defensa colombiano Moisés Castillo en su afán de despejar terminó metiendo de cabeza el esférico a las redes ante la sorpresa del portero de su equipo, pues no había rival alguno que los presionara en un grave error.

Para la segunda mitad, FC Juárez reaccionó y se fue con todo al frente para que en el minuto 57 en un tiro de esquina el colombiano Diego Valoyes logró rematar entre un mar de piernas para anidar el esférico a las redes sin que el portero Guillermo Allison pudiera evitar el desaguisado en su portería.

Eso fue todo, pues a la escuadra dirigida por el uruguayo Martín Varini no le alcanzó recuperar los primeros 45 minutos perdidos y se tuvieron que comer la dolorosa y costosa derrota que los sacó de la liguilla directa y ahora tendrán que jugar el play in para poder luchar por uno de los ocho boletos a la fiesta por el título.

