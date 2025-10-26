Chivas con “hat trick” de Armando “Superhormiga” González despedaza al Atlas 4-1

Armando González se graduó esta noche en la Liga MX y con un hat trick pasó a convertirse en la “Súperhormiga” que impulsó a las Chivas a una goleada 4-1 sobre el Atlas en la edición 294 del clásico tapatío que le permite a los rojiblancos meterse a la zona de liguilla directa.

Un partido a pedir de boca del joven delantero de los tapatíos que encabezó un duelo completo para el equipo tapatío dirigido por el argentino Gabriel Milito que supo como contrarrestar el estilo de los rojinegros y así enfilarse a la victoria 96 en esta rivalidad.

La forma de encarar el juego le permitió a las Chivas tomar el control del partido desde los albores de las acciones con el primer gol de la Hormiga a los nueve minutos de acción que preparó todo para la gran noche del delantero mexicano que con sus tres goles empató en el liderato de goleo del torneo Apertura 2025 con diez anotaciones al portugués Paulinho del Toluca.

Con los tres goles, Armando González se convirtió en el séptimo jugador en la historia del clásico tapatío en anotar un triplete y el más reciente fue Alexis Vega en el Clausura 2019, con lo cual el actual eje del ataque del Rebaño Sagrado puso su nombre con letras grandes en la historia de este clásico.

Atlas dominador de principio a fin

Las Chivas del Guadalajara llegaron y vieron que Atlas no traía demasiado en la mochila, por lo cual al oler sangre se le lanzaron a la yugular desde los primeros minutos y así empezaron a escribir la historia en esta importante victoria.

El primer aviso se dio a los seis minutos con un disparo de Santiago Sandoval que pasó rozando el poste de la meta de Santiago Sandoval y después llegó el gol de Armando “Hormiga” González cuando Efraín Álvarez mandó un centro que la propia Hormiga logró centrar entre los defensas Paulo Ramírez y Diego González logró meterse entre ellos para rematar a primer palo para poner el 1-0.

González se motivó y a los 15 minutos tuvo el 2-0, pero Adrián Mora alcanzó a despejar el esférico y evitar la caída de su meta. Pero Chivas estaba listo para aprovechar las facilidades atlistas y al minuto 27 Luis Romo se metió al área por la derecha para plantarse frente al portero Camilo Vargas para rematar sobre la salida y poner el 2-0.

Atlas apenas estaba atinando a recuperarse cuando Armando González logró su segundo gol al minuto 29 para colocar el 3-0 cuando Fernando “Oso” González mandó un centro al área y el defensa Sergio Hernández rechazó chocando con Camilo Vargas para que el balón pegara en el larguero y en el rechace la Hormiga González rematara de palomita para meter el 3-1.

Ahí se acabó el clásico, pues en la segunda mitad Atlas inició con una leve reacción, pero definitivamente las Chivas tuvieron el control de las acciones y le permitió a la Hormiga González anotar su tercer gol en un servicio del Piojo Alvarado por el sector derecho al que llegó barriéndose sobre la salida del portero rojinegro y sobre él alcanzó a rematar para mandar el esférico al poste del otro lado y que el esférico se metiera a las redes.

Después Atlas estuvo a punto de recortar la distancia en una jugada donde pidieron penalti, pero terminó decretándose fuera del área hasta que en el minuto 62 Mateo García logró rematar un pase al hueco y vencer al Tala Rangel para el gol de la honra que dejó el marcador definitivo 4-1 cuando el daño ya estaba hecho y el orgullo rojinegro muy maltrecho en uno de los partidos que se tienen prohibido perder en el campeonato, pero donde Chivas fue muy superior y se llevó con justicia la edición 294 del clásico tapatío.

El de la honra, como decían los antiguos.❤️🖤



Aquí está el gol del descuento del @AtlasFC. Lo hizo Mateo García.#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/S2r5jbM8f1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Seguir leyendo:

– El Chivas vs. Atlas con saldo rojo por la muerte de un aficionado en una serenata con riña

– ¿El Chivas vs. Atlas, con polémica a la vista?, el Gato Ortiz fue elegido como árbitro

– Chivas dejó su racha victoriosa en Querétaro al caer 1-0







.