El Chivas vs. Atlas con saldo rojo por la muerte de un aficionado en riña

Una riña generalizada entre supuestos seguidores de Chivas y barristas del Atlas en una serenata organizada en la colonia Verde Valle, ensangrentó la antesala del clásico tapatío 294 y que dejó como saldo rojo la muerte de un joven de 18 años y dos más que resultaron con heridas de consideración.

Lo anterior se pudo conocer a través de reportes periodísticos que detallaron que en la noche del viernes se organizó una riña generalizada en un evento donde no se conoce quien lo organizó, entre seguidores rojiblancos y rojinegros tuvo resultados funestos con la perdida de la vida de una persona y con dos heridos más en las horas previas al duelo que se llevará a cabo en el estadio Akron.

Se enluta el #ClásicoTapatío previo al partido entre @Chivas y @AtlasFC. Aficionados del #Rebaño fueron a llevar serenata a su equipo la noche de ayer al #Westin y barristas #Rojinegros cazaron a los chivistas, en Av M Otero y Granada en #Zapopan, navajearon a tres, falleció Lalo pic.twitter.com/Fg8nwPuxv6 — Ernesto Gómez Camacho (@ErnestoGoca) October 26, 2025

Los informes preliminares indican que de pronto los aficionados de ambos equipos se cruzaron en la colonia Verde Valle muy cercano al hotel de concentración de uno de los dos equipos y de ahí pasaron a los golpes, saliendo a relucir armas blancas que le costaron la vida a un aficionado de nombre José Eduardo Ramírez y con otras dos personas de 15 años de nombre Eduardo y de Gabriel de 21, que se reportan como delicados en una institución médica de la capital de Jalisco.

Los detalles de la riña

De acuerdo a los reportes, se asegura que la riña comenzó a las 22:20 horas cuando se realiza la agresión contra los lesionados por parte de unos individuos que huyeron a través de varios vehículos de la marca Chevrolet Aveo gris, un Honda Civic y un Hyundai Atos Gris, quienes de acuerdo al reporte del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Jalisco, se pudo establecer con mayor claridad los hechos.

LAMENTABLE.🥺

Muere 1 hombre anoche en una riña entre barristas de #Chivas y #Atlas.

Luto previo al clasico tapatio

QEPD.🕊🙏 pic.twitter.com/1Bc9WCsCJC — Los Líderes (@_los_lideres) October 25, 2025

Balance de las víctimas

Por lo pronto, el reporte de las víctimas es el siguiente: La persona fallecida es un masculino de 18 años con nombre José Eduardo Ramírez López, estudiante de la preparatoria regional Santa Anita de Guadalajara, Jalisco que perdió la vida en el sitio de los hechos, mientras que los lesionados son “Eduardo N” de 15 años, que presentó dos heridas en el tórax posterior y un aparente neumotórax, que se reporta su estado como regular y “Gabriel N” de 21 años con heridas en el abdomen y cuyo estado es más favorable.

Hasta el momento no se conoce la identidad del occiso, pero las autoridades están seguros de que muy pronto serán detenidos los responsables de las agresiones en la riña, después de escapar en unas unidades motrices que ya están identificadas por las cámaras de monitoreo ciudadano con la finalidad de encontrar a los presuntos culpables.

La cronología de los hechos

De esta forma, en el reporte cronológico dado a conocer se establecieron los siguientes hechos:

22:20 horas: Mediante el sistema de videovigilancia, se observa el inicio de una riña en Avenida Mariano Otero y Avenida de las Rosas, frente al hotel Fiesta Inn. Los agresores huyeron del lugar en varios vehículos.

22:24 horas: Se visualiza al primer vehículo causante, un Honda Civic gris, circulando sobre Av. Cruz del Sur, tomando Isla Raza con dirección a Isla Gomera.

22:28 horas: El mismo Honda Civic gris es captado circulando sobre Ahuehuetes, tomando Avenida Patria con dirección a Isla Gomera.

Pues después de la serenata de chivas se registró una riña entre los mismos barras del rebaño. Algunos fueron lesionados con arma blanca, uno al intentar correr, fue atropellado en la avenida Mariano Otero, perdiendo la vida al instante…. pic.twitter.com/aaowbuXYag — Rojinegros TV (@RojinegrosT) October 25, 2025

22:29 horas: Se logra visualizar un Hyundai Atos gris circulando sobre Av. Cruz del Sur al cruce de Mandarina, con dirección a Calzada Lázaro Cárdenas.

22:29 horas: Las cámaras captan un Chevrolet Aveo gris circulando sobre Isla Gomera al cruce de Avenida Reyes Heroles, con dirección a Avenida Patria.

22:30 horas: El Hyundai Atos gris es visto nuevamente en Avenida Cruz del Sur al cruce de Reyes Católicos.

22:30 horas: El Atos gris aparece una vez más en Avenida Cruz del Sur al cruce de Isla Tortugas.

22:30 horas: El Honda Civic gris es visualizado sobre Avenida Patria, tomando Avenida Colón con dirección al norte.

22:32 horas: Se tiene la última captación del Hyundai Atos gris tomando la Calzada Lázaro Cárdenas al cruce de Cruz del Sur.

23:00 horas: Tras el reporte al 9-1-1, se confirma el evento en el lugar e informa que la riña fue entre aficionados de Chivas y Atlas, con motivo de una serenata en las inmediaciones del hotel. Personal de Servicios Médicos arriba con en ambulancia.

Integrante de la barra de Chivas, fue asesinado en riña #NotiExprés https://t.co/YMHQfEE6tC — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) October 25, 2025

23:30 horas: Los paramédicos a bordo de las ambulancias reportan que en el sitio localizaron a un hombre sin signos vitales y a dos más con múltiples lesiones por arma blanca. Los lesionados fueron trasladados en estado de salud grave a la Cruz Roja Parque Morelos.

