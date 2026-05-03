Cruz Azul con un vendaval nigeriano le pega al Atlas 2-3 en el inicio de la liguilla

Cuando parecía que Cruz Azul tendría graves problemas para resolver sus problemas de falta de delanteros, de pronto saltó como titular el nigeriano Christian Ebere para convertirse en el detonante del triunfo en el duelo de ida del cuadro celeste sobre los rojinegros del Atlas 2-3 en el estadio Jalisco.

Una aparición del jugador africano que revitalizó el ataque cementero con una potencia y velocidad que puso a prueba a los zagueros rojinegros argentinos Rodrigo Adrian Schlegel y Manuel Capasso, así como el brasileño Gustavo Henrique Ferrareis, hasta convertirse en su dolor de cabeza.

¡PENAL PARA CRUZ AZUL! ¡EBERE ANOTA DOBLETE! 🥵



¡Simplemente la Liguilla del futbol mexicano! 🤌#QuienPegaPrimero pic.twitter.com/eNzPxk6e9M — TUDN USA (@TUDNUSA) May 3, 2026

Simple y sencillamente, la movilidad del jugador nigeriano fue veneno puro en la primera mitad para los atlistas, pues lo mismo los estorbó, los machacó, que al mismo tiempo los superó en velocidad y de no ser por sus carencias técnicas en la última jugada, habría dado por lo menos dos goles más a la Máquina que los primeros dos del tiempo inicial anotados por el argentino Carlos Rodolfo Rotondi y del propio africano, el marcador se habría ido con mucha más holgura para una Máquina Celeste que lució dominante en los primeros 45 minutos.

¡PENAL PARA EL ATLAS Y GOL DE ROCHA! ¡LOS ROJINEGROS ESTAN EMPATANDO! ⚽🦊



Falta Piovi sobre Rosano en el área. Rocha toma el balón y anota desde los once pasos #QuienPegaPrimero pic.twitter.com/PDNAKzJUKU — TUDN USA (@TUDNUSA) May 3, 2026

Camilo Vargas, por esa razón, tuvo que emplearse a fondo para evitar que su meta fuera vapuleada por la fuerza del nigeriano y por la habilidad de José Paradela y el propio empuje de Carlos Rotondi que junto con Agustín Palavicino, Omar Campos y Carlos Rodríguez fueron el aporte necesario para que los celestes fueran dominadores de la primera mitad.

Las fallas celestes

Pero llegó la segunda mitad y el Cruz Azul mostró la cara que siempre le ha afectado, la del exceso de confianza, la de no saber matar a sus rivales y generar dramas como el de esta noche en el Estadio Jalisco a reventar, donde los rojinegros se recuperaron con goles de Diego González y de Aldo Rocha en un penalti discutido por una aparente falta del argentino Gonzalo Piovi.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡EL SEGUNDO DE LA MÁQUINA! 🚂⚽



Ebere aparece solo en el área par empujar el balón y poner el segundo de La Máquina #QuienPegaPrimero pic.twitter.com/sQ7XFJkq7N — TUDN USA (@TUDNUSA) May 3, 2026

Este empate 2-2 hizo que Cruz Azul tratara de calmar las cosas y generar que Atlas detuviera la presión sobre su portería y lo consiguieron cuando, en un remate en el área, el argentino Rodrigo Adrian Schlege jaló con el brazo al colombiano Willer Ditta para decretarse la pena máxima que cobró en forma aseada el nigeriano Ebere para ponerle la cereza en el pastel a la victoria de Cruz Azul.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul sin delantera titular vs. Atlas en el inicio de la liguilla

– Cruz Azul es el equipo de la temporada 2025-26 y gana un millón de dólares que se repartirán los jugadores

– Cruz Azul sondeó la opción de elegir a Efraín Juárez como técnico











