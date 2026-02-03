Uroš Đurđević se despidió del Atlas para sumarse a los Rayados de Monterrey

Los Rayados de Monterrey no sufrieron demasiado para encontrar el relevo adecuado para su gran goleador Germán Berterame, negociado al Inter Miami de la Major League Soccer, (MLS) al concretar el fichaje del serbio del Atlas Uroš Đurđević, en un fichaje altamente interesante.

Un movimiento que llega justo antes del cierre de registros en la Liga MX cuyo límite será el próximo lunes 9 de febrero, en donde los equipos tendrán como límite para hacer movimiento y en donde el Atlas sorprendió a todo mundo por aceptar la baja del europeo no obstante ser su mejor delantero.

Por tal motivo Đurđević ya no entrenó este martes con el resto de sus compañeros bajo el mando del argentino Diego Cocca y se mantuvo a un costado del terreno de juego después de que la negociación con los Rayados de Monterrey se pudo concretar y solo acudió a las instalaciones de los atlistas para recoger sus cosas y despedirse de sus compañeros.

El delantero de la selección de Serbia deja atrás en el Atlas una trayectoria de cuatro torneos en donde jugó 48 partidos y anotó 21 goles, en un rendimiento que fue de menos a más en la Liga MX, sobre todo porque al principio no pudo mostrar todas sus habilidades, pero una vez que tomó su ritmo se convirtió en un delantero rentable para el cuadro atlista.

En el actual torneo Uroš Đurđević sumaba los 360 minutos con dos goles anotados en la victoria 1-0 sobre Mazatlán el sábado pasado y contra Puebla en la jornada 1 del campeonato, siendo el jugador rentable que ayudó al equipo rojinegro a sumar nueve puntos y estar como sublíder junto con Cruz Azul con nueve puntos y tres detrás de las Chivas que siguen invictas con cuatro victorias y 12 puntos.

Atlas pierde de esta manera a su arma más efectiva, pero la economía del equipo no le podía decir que no a los cinco millones de dólares que extraoficialmente se maneja costó la negociación y que le permitió a Uroš Đurđević salir del cuadro rojinegro con el gran legado de ser el único campeón de goleo en la historia de la franquicia jalisciense.

Solo resta que ambos equipos anuncien la negociación en sus redes sociales para hacerlo oficial, pero el técnico del Monterrey, el español Domènec Torrent ya tuvo palabras de lo que espera del delantero europeo que demostró con creces que es falso que los europeos por su forma de vida no saben adaptarse al estilo latino del fútbol de México.

“Djuka es un jugador versátil, diferente e Berterame. A lo mejor de espalda tiene un juego que descarga mejor que Berterame. Es goleador igual que Berterame, quien es muy rápido para ir al espacio. Djuka ha demostrado ya en la Liga mexicana y en España, que yo lo conocía de su paso por allá, primero que es un goleador, un jugador muy comprometido, muy profesional”, dijo el estratega hispano.

También expuso que: “El gol lo tiene en la cabeza y nos aportará mucho porque nos va a dar cosas diferentes, que hasta ahora no teníamos. Entonces, muy feliz por la llegada de Djuka. Nos va a ayudar. Debe saber que tendrá competencia porque tenemos un gran plantel y se tiene que esforzar para demostrar cada día que es mejor que los compañeros”.

Y concluyó al asegurar que:“Lo hemos firmado para que sea nuestro referente en ataque, esa es la verdad. Pero con el plantel tan excelente que tenemos, sobre todo en la faceta de ataque sí que nos da cosas diferentes, pero tenemos muchos candidatos también para competir con él en esta posición. Sabiendo que vino a ser un poco la guinda que nos faltaba en el pastel tras la salida de Berterame”.

