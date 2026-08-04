Miguel Herrera advierte su deseo de poner al Atlante en el plano internacional

Miguel Herrera ha tenido un buen comienzo con el Atlante. Los “Potros de Hierro” son un club con historia, pero que actualmente tienen una plantilla modesta en su regreso a la Liga MX. A pesar de ello, el “Piojo” quiere que el Atlante vuelva a figurar en el plano internacional.

El “Piojo” ha recalcado en varias ocasiones el trato que espera que le den al Atlante. Miguel Herrera resalta que este club es un equipo con historia dentro del fútbol mexicano. Herrera planea recuperar parte de ese respeto en la Liga MX, pero también espera hacer lo mismo en el continente.

“Queremos llevar al Atlante a esos torneos internacionales donde competía. Estos muchachos no lo habían vivido, pero Atlante ya fue campeón de un torneo de Concacaf y debemos transmitirles esa historia y lo que representa este escudo“, dijo Herrera previo al inicio de la Leagues Cup 2026.

Hasta ahora, el Atlante ha disputado tres partidos en su regreso a la Liga MX. Los “Potros de Hierro” perdieron en la primera jornada contra el Necaxa, empataron en el segundo encuentro ante el Club América y luego obtuvieron su primer triunfo ante Cruz Azul. La motivación del club está por los cielos.

“No vamos a dejar de trabajar con el resultado a favor o en contra. Sean muy buenos o muy malos los resultados, mientras exista disposición de los muchachos, vamos a seguir trabajando”, agregó.

Primer reto en Concacaf

El Atlante se medirá de nuevo a clubes de la Major League Soccer. En el marco de la Leagues Cup 2026, los “Potros de Hierro” se medirán a Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y a Minnesota United. Estos serán los primeros tres obstáculos para buscar la clasificación a la siguiente ronda.

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