Gabriel Milito estaría en el radar de River Plate

Los clubes argentinos vuelven a entrar en zona mexicana. Ahora es River Plate el conjunto que podría necesitar un cambio de timón y Gabriel Milito sería la primera opción. El estratega de las Chivas de Guadalajara entra en la órbita del conjunto “Millonario”.

Eduardo Coudet, actual entrenador de River Plate, comienza tener inestabilidad en su proceso. El exfutbolista acumula recientes caías que han puesto en tela de juicio su proyecto dentro del club.

Según informaciones de Hernán Castillo para Radio con Vos, Gabriel Milito sería la primera opción en la lista de los dirigentes de River Plate. “Sí, para mi el nombre que buscarían sería Gabriel Milito, que también cometerían para mi un error. El nombre es Ramón Díaz. Tendrían que dejar los egos de lado y listo. Pero no se si lo van a hacer, ojalá”, dijo el periodista.

"La dirigencia de River buscaría a Gabriel Milito para reemplazar a Coudet"



Hernán Castillo, sobre la crisis que atraviesa River. pic.twitter.com/nf2qezqgKK — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 3, 2026

River Plate tiene una mala racha. Desde que el conjunto “Millonario” perdió la final del torneo Apertura 2026 contra Belgrano, Coudet ha hilado varias derrotas consecutivas. River perdió en la segunda ronda de la Copa Argentina y en el nuevo torneo acumula tres derrotas en tres partidos.

Hernán Castillo recalcó que el primer gran nombre para el banquillo sería el de Gabriel Milito. Pero su llegada y la de cualquier otro entrenador sería un terreno peligroso por las altas expectativas del club. A esto se le suman las dificultades que representa un proceso de transición de una era tan exitosa como la de Marcelo Gallardo.

“El nombre sería Gabriel Milito que no va a tener espalda y después de echara a Gallardo, que fue el técnico más ganador en la historia de River hace nada, la semana que viene van a enojarse con Ramón y la otra semana van a enojarse con Crespo y al que le toque”, agregó.

El antecedente de Boca Junior

Las Chivas de Guadalajara ya vivieron un escenario similar. En octubre de 2024 Fernando Gago dejó el banquillo del Rebaño Sagrado para asumir un reto en Boca Juniors. El estratega argentino dejó el proceso a medias para tomar las riendas del conjunto “Xeneize”. Este es un contexto similar.

Fernando Gago es presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors pic.twitter.com/3gAVOmd42Z — TERADEPORTES (@Teradeportes) October 15, 2024

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