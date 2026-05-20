Marco Fabián pide continuidad para Gabriel Milito en las Chivas

Las Chivas de Guadalajara tuvieron un muy buen torneo Clausura 2026. El Rebaño Sagrado finalizó segundo en la ronda regular y se quedó a las puertas de disputar la final del torneo. Marco Fabián destacó la labor de Gabriel Milito al mando del equipo.

El Rebaño Sagrado cayó ante Cruz Azul en semifinales. Las Chivas no pasaron del empate en el duelo de ida (1-1), pero en la vuelta fueron superados por “La Máquina” con los goles de Ángel Márquez y Agustín Palavecino (1-2).

Marco Fabián destacó la labor de Gabriel Milito en el banquillo del club. El exjugador de la selección mexicana reconoció que está ilusionado con el trabajo del estratega argentino. Fabián espera mejores resultados en el Apertura 2026.

“Por parte de Chivas, a pesar de todos los jugadores que les quitaron ha sido un torneo fantástico. Creo que estamos ilusionados por cómo ha venido trabajando Gabriel Milito y esperemos que el próximo torneo podamos ilusionarnos aún más con estos jóvenes que participan en el club”, dijo Marco Fabián en unas declaraciones difundidas por Mediotiempo.

Gabriel Milito inició su proceso con las Chivas desde mayo de 2025. Desde entonces el entrenador argentino ha podido dirigir 44 partidos en el banquillo del Rebaño Sagrado. Milito mantiene un balance de 23 victorias, 8 empates y 13 derrotas.

La juventud de las Chivas

Las Chivas de Guadalajara mantienen un equipo muy joven. El promedio de edad del Rebaño Sagrado para el Clausura 2026 fue de 25.1 años. Los futbolistas más jóvenes fueron Santiago Sandoval (18 años), Hugo Camberos (19 años), Yael Padilla (20 años), Brian Gutiérrez (22 años) y el atacante Armando González (23 años).

Marco Fabián considera que es un punto positivo tener un plantel tan joven. A pesar de que no han podido levantar un campeonato, Fabián está consciente de que esto le servirá de experiencia a los jugadores más jóvenes del plantel.

🚨🐐 GOOOOOL DE SANTIAGO SANDOVAL Y YA LO ESTÁ GANANDO CHIVAS ANTE CRUZ AZUL EN LAS SEMIFINALES!



INCREÍBLE ERROR DE KEVIN MIER Y OTRA MÁS DEL JUVENIL DE 18 AÑOS EN LIGUILLA. 🔥 pic.twitter.com/xddDtDo6P4 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 14, 2026

“Al final es fútbol, alguien tenía que ganar y al final fue Cruz Azul quien metió el gol. Pero Chivas hizo su trabajo y sé que los jóvenes vendrán ganando experiencia y veremos a un mejor Chivas el siguiente torneo”, agregó.

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