¿Henry Martín se rompió otra vez? Y deja al América con puros canteranos vs. San Luis

A Henry Martín ya no le va a bastar con el kinesiólogo; el delantero del América va que vuela para su tercera visita con los brujos de Catemaco. Y es que la enésima lesión muscular lo tiene en la tablita para el domingo, justo ahora que se reanuda la Liga MX en la Jornada 4 del Apertura 2026.

El asunto huele a drama en Coapa. Para el tercer goleador histórico de las Águilas, este es otro descontón de su propio cuerpo. Lleva tres torneos arrastrando la cobija por culpa de los músculos, al grado de que en los pasillos ya se rumora el fantasma del retiro prematuro.

?Henry Martín en duda para el partido del domingo del @ClubAmerica por problemas musculares???



?La Directiva sigue en busca de un centro delantero



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La primera alerta saltó en la Leagues Cup contra Austin FC: el yucateco no apareció ni en la banca para hacer bulto. Al principio, la gente de ESPN soltó la versión de que la Bomba traía problemas musculares y estaba más que descartado para el duelo dominical contra los tuneros.

Pero como en el futbol mexicano el chisme corre rápido, en las redes sociales ya salieron otras versiones a calmar las aguas: dicen que no hay tal rotura, que el capitán entrenó al parejo y que está más que puesto para comandar el ataque este domingo en la cancha del Estadio Banorte.

La realidad no miente y los números de Henry dan frío. Desde el Clausura 2025, el atacante viene a la baja en el cronómetro: suma apenas 1,266 minutos en los últimos cuatro torneos, menos de los 1,272 que se zumbó él solito en ese gran certamen que lo llevó a la selección de México.

?ACTUALIZACIÓN: Henry Martín se encuentra bien y listo para jugar y ser titular el domingo contra Atlético de San Luis.???



Hoy entrenó al parejo de sus compañeros y su ausencia anoche se debió a un tema de rotación y descanso.



Vía: @ESPNmx

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Se pensaba que con tres partidos ya la había librado, pero a los 33 años el cuerpo ya cobra factura. Hoy, el americanismo tiembla porque la delantera central queda en manos de puros chavos: Alejandro Cárdenas, Patricio Salas y Esteban Lozano.

Con Henry entre algodones, a la directiva no le quedó de otra que ponerse a chambear a marchas forzadas. Ya descolgaron el teléfono para buscar representantes que les consigan las tres ‘B’: buenos, bonitos y baratos.

Para colmo de males, Almada ya borró del mapa al colombiano José “Pantera” Zúñiga; su estilo nomás no le llenó el ojo al estratega charrúa, quien prefiere meterle billete a la cantera que vaciar la cartera.

América ?



Henry Martín se encuentra bien y listo para jugar y ser titular el domingo contra Atlético de San Luis.



Hoy entrenó al parejo de sus compañeros y su ausencia anoche se debió a un tema de rotación y descanso.



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La Leagues Cup terminó siendo un hospital para los clubes mexicanos y la “Bomba” fue la prueba viviente. Contra San Diego FC inició, pero se fundió antes de la hora; contra Portland Timbers entró al 80’ a raspar el partido para el tercer gol; y contra Austin, de plano, ya lo tuvieron que mandar a la congeladora.

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