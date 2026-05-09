Henry Martín enciende el duelo vs. Pumas, al criticar las formas de tratar de ganar en la mesa

Henry Martín, el cuarto mejor goleador en la historia del América, calentó el duelo de este domingo contra los Pumas de la UNAM en busca del boleto de la semifinal al cuestionar la forma como quería ganar el cuadro universitario a través de una protesta por alineación indebida.

En la conferencia de prensa programada por el América, Henry Martín, que suma 119 goles en la historia del cuadro americanista, puso el dedo en la llaga al tomar distancia del reclamo de los felinos y compararlo con el de las Águilas, que siempre buscan ganar en el terreno de juego.

"Sorprende que metas una queja por eso e intentar ganar el partido por medios extraños, no lo compartimos… No sacamos ventaja alguna de eso…"



Henry Martín sobre la denuncia de Pumas por alineación indebidapic.twitter.com/voXX4K3MjR — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 8, 2026

Martín dijo sentirse sorprendido por la decisión de los Pumas de presentar una protesta por alineación indebida cuando se suscitó el problema de conmoción cerebral del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, que generó una gran confusión en los cambios, pues Miguel Vázquez ya se había retirado del campo relevado por Thiago Espinosa, lo que habría frenado el cambio por Cáceres.

Pero la realidad es que el protocolo de conmoción cerebral le habría permitido a Cáceres utilizar el cambio azul que otorga a cualquier equipo una modificación extra por esta situación y con lo cual no se habría generado todo este embrollo.

“Sorprende que metas una queja por eso e intenten ganar el partido por medios extraños; no lo compartimos definitivamente, porque nosotros nos matamos en la cancha para sacar el resultado y no sacamos ninguna ventaja de esta situación“, expuso Henry Martín.

“CÁCERES SALE POR FRACTURA… Y QUIEREN GANAR EN LA MESA” 🔥🦅



Henry Martín habló fuerte sobre la postura de Pumas tras el partido y aseguró que le sorprende que se busque resolver la serie “por medios extraños”.

El capitán americanista no se guardó nada en plena polémica. ⚽👀 pic.twitter.com/wHxoXMBfTR — Claro Sports (@ClaroSports) May 8, 2026

También dijo que en la cancha es donde se ganan los partidos y que esta forma de querer aprovecharse de esta coyuntura solo genera duda sobre las formas de querer eliminar al América, sobre todo en esta rivalidad que se ha acrecentado y viene desde las fuerzas básicas.

De igual manera, Henry Martín dejó claro que el compromiso frente a Pumas representa mucho más que un boleto a las semifinales, debido a la rivalidad que existe entre ambas instituciones y la deuda que consideran tener con la afición.

Es un clásico, se juega el orgullo, esa ilusión que todos tenemos por pasar a las semifinales. Pumas sabe lo que significa y nosotros tenemos cuentas pendientes con la afición; nos jugamos el orgullo de la afición y el nuestro

Las Águilas tuvieron la visita del patrón

Este viernes hubo cosas novedosas en el América, como la presencia del dueño del equipo, Emilio Azcárraga, que acudió a las instalaciones de Coapa para convivir con el plantel y presenciar el entrenamiento del equipo, algo que, de acuerdo con Henry, sirvió como motivación adicional para el grupo.

Santos bacalaos, es el JEFE 😳



La visita de Azcárraga nunca falla cuando las Águilas necesitan salvación 💣

¡OJO AQUÍ @PumasMX !



🎥: @AlexLA1994 pic.twitter.com/fosciMwH8l — AS México (@ASMexico) May 8, 2026

“Es su casa, es el patrón y viene cuando quiere. No sabíamos que venía, pero se ocupa esa motivación y sé que todos estamos en la misma sintonía. Aunque no hubo una charla como tal, estuvo viendo el entrenamiento y eso nos motiva más, nos impregna esas ganas, concluyó.

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