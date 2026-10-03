En el Deportivo La Coruña están atentos a Andrés Guardado

Andrés Guardado está asumiendo una nueva etapa desde su retiro del fútbol profesional. El histórico mediocampista mexicano es la mano derecha de Rafa Márquez en la selección mexicana. Massimo Benassi, CEO del Deportivo La Coruña, reconoció que está al tanto de la evolución de Guardado.

El exmediocampista mexicano tiene un gran vínculo con el Deportivo La Coruña. Este conjunto español fue el que le dio la oportunidad a Guardado de jugar en Europa en el año 2007.

En este sentido, desde el club también están al tanto de los pasos que ha dado Guardado tras su retiro. El dirigente Massimo Benassi le ofreció sus buenos deseos al “Principito” en unas declaraciones difundidas por Mediotiempo.

“Para el Depor, Andrés Guardado es una leyenda. Al final, la afición en el deportivismo nunca va a olvidar el hecho de que cuando el equipo descendió a segunda división, él se quedó y volvió a ascender a primera. Ahora tiene la suerte de estar en ese nuevo rol con la selección y desearle toda la suerte del mundo”, dijo el dirigente del club.

Con la camiseta del Depor, Andrés Guardado disputó 149 partidos. El mediocampista mexicano aportó 25 goles y concedió 31 asistencias en poco más de 11,700 minutos dentro del campo. El conjunto de La Coruña fue el segundo club en el que más partidos jugó en toda su carrera.

Bonito gol del Depor que lo culmina Andrés Guardado

?? Deportivo de La Coruña 3-1 Athletic Club

? 23-11-2008 pic.twitter.com/GWSeCT8JOg — RetroPlus (@retro_plus) April 4, 2020

Andrés Guardado en el banquillo del Depor

El “Principito” está dando sus primeros pasos en los banquillos. Massimo Benassi está satisfecho con el trabajo del estratega Antonio Hidalgo Morilla (entrenador del Deportivo), pero no descarta que en un futuro pueda estar entre las opciones del club.

“Ahora mismo, nosotros estamos encantados con nuestro entrenador (Antonio Hidalgo). En el futuro y en el fútbol, además, nunca digas nunca (sobre dirigir al Depor) y ahora que disfrute de su nueva etapa, de esta experiencia y desearle toda la suerte del mundo”, sentenció Benassi.

"GUARDO ES UNA LEYENDA"??



En entrevista con mediotiempo, el CEO del Depor, Massimo Benassi, enalteció al actual auxiliar de Rafa Márquez en la Selección Mexicana y aseguró que, Andrés Guardado es una leyenda del cuadro blanquiazul. Incluso, no descartó que el Principito pueda? pic.twitter.com/GifRYNnMbx — MedioTiempo (@mediotiempo) September 28, 2026

Antonio Hidalgo tiene muy buenos números con el Depor. El estratega nacido en Canovelles ha dirigido 53 partidos en el banquillo del club. En la actual temporada mantiene un balance de 2 victorias, 4 empates y 1 derrota. Estos números mantienen al equipo en el top 10 de LaLiga.

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