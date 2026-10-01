Antonio Mohamed avisó que pronto dirigirá en Argentina

Antonio Mohamed es el líder de un gran proceso con los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, el estratega argentino reconoció que extraña el ambiente de dirigir en su país. El “Turco” aseguró que muy pronto le llegará esa oportunidad.

Comienza a temblar la directiva del Toluca. Antonio Mohamed dejó entrever con sus declaraciones que esperar regresar muy pronto al fútbol argentino. El “Turco” ya le mandó una indirecta a los dirigentes de los clubes de la primera división de Argentina: sus servicios están disponibles.

“Todo lo extraño. Pero cada vez falta menos para volver. Me veo en una vuelta en el futbol argentino y anhelo que así sea, en algún momento va a ser. A ver, hay que esperar el momento y, cuando se dé la posibilidad, uno está abierto a cualquier equipo del fútbol argentino menos uno“, dijo Mohamed en una entrevista con TyC Sports.

Antonio Mohamed dirigió en Argentina a clubes como Huracán, Colón e Independiente. Su último paso en el fútbol sudamericano fue en Huracán en la temporada 2019. Desde entonces no se ha vuelto a sentar en los banquillos del fútbol de Argentina.

“Trabajar en un club donde un pueda ser feliz y desarrollar mi idea, estaría bueno. (No quiero) forzar ninguna situación, si se da estaría bienvenido”, agregó.

Su vínculo con el Toluca

Sin duda alguna, el proceso de Antonio Mohamed con los Diablos Rojos del Toluca ha sido el más exitoso de su carrera. El “Turco” ha dirigido 95 partidos en los que mantiene un balance de 57 victorias, 19 empates y 19 derrotas.

“Estoy muy bien en el club, muy feliz, es el mejor momento de mi carrera, disfrutando. Llevamos seis títulos en año y medio, todo lo que se puede ganar, es algo inesperado pero cuando tocó la buena hay que disfrutarla y estirarla lo más que se pueda“, sentenció el entrenador.

"Hace mucho tiempo, que la vuelta yo quiero dar?" ???



Hoy el Deportivo Toluca da la vuelta en el Nemesio Diez, con 6 títulos en la era Antonio Mohamed. ¡GRANDEZA! #DiablosTwitteros pic.twitter.com/r3oA3JrmGQ — Cristóbal Coyote (@ICriscoyme) September 13, 2026

Los reportes informan que el vínculo de Antonio Mohamed con el Toluca finaliza en junio de 2027. Tal como lo explica en sus declaraciones, puede que este sea la fecha de cierre de su proyecto con el conjunto mexicano.

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