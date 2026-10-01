Edu Aguirre revela detalles del conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo y su abandono de la selección de Portugal es el tema principal en el mundo del fútbol. El delantero del Al Nassr habría tenido algunas diferencias con Jorge Jesus. Edu Aguirre, periodista cercano a Cristiano, reveló detalles del conflicto.

Los reportes iniciales resultan ser ciertos. El disgusto de Cristiano Ronaldo surge por quedarse en el banquillo de suplentes en el duelo contra la selección de Noruega por la Liga de Naciones de la UEFA.

La molestia se sustenta en el momento en el que Cristiano Ronaldo fue llamado a calentar, cumplió con el respectivo proceso, pero no fue sacado al campo de juego. La actitud de Jorge Jesus, después del partido, fue lo que agudizó el problema. El periodista español detalló que Cristiano Ronaldo mantuvo una reunión con Jorge Jesus y el presidente de la federación de fútbol de Portugal.

“Hay una reunión ayer martes por la noche, exclusiva, una reunión entre el presidente de la federación, entre el seleccionador y entre Cristiano. Jorge Jesús pide perdón a Cristiano. Jorge Jesús pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle”, dijo Edu Aguirre.

? EXCLUSIVA @EduAguirre7 ?



? "JORGE JESÚS le pidió PERDÓN a CRISTIANO y le dijo que lo haría también en rueda de prensa".



? "LE MINTIÓ: no lo hizo y sacó pecho ante los medios". pic.twitter.com/scnWzHz22z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2026

Los desacuerdos quedaron atrás cuando el seleccionador se comprometió a aclarar lo ocurrido en la rueda de prensa y pedir unas disculpas públicas. Sin embargo, Jorge Jesus no hizo lo que prometió y esto enojó aún más al futbolista del Al Nassr.

“Sales a las 12 horas a rueda de prensa y dejas peor a Cristiano, sacando pecho y diciendo que mandas tú y que Cristiano es uno más. A casa y a otra cosa. Por eso digo, traición“, agregó Edu Aguirre.

Las palabras de Jorge Jesus

En vez de calmar las aguas, las declaraciones de Jorge Jesus encendieron mucho más el conflicto con Cristiano Ronaldo. El seleccionador de Portugal mostró una versión desafiante ante los medios y esto hizo que CR7 abandonara la concentración.

“Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, dijo Jorge Jesus en rueda de prensa.

"NUNCA VA A VENIR UN JUGADOR A DARME IDEAS COMO ENTRENADOR"



La contundente frase de Jorge Jesús respecto a Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.#DSPORTSNoticiasLite Tarde pic.twitter.com/QmB9YNyFXt — DSPORTS (@DSports) September 30, 2026

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