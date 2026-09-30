El clima es tenso en la concentración de Portugal con Cristiano Ronaldo

No hay tranquilidad para Portugal tras el Mundial de 2026. Las victorias no apagan el fuego del vestuario de Jorge Jesús. Cristiano Ronaldo ya habría hecho su primer “berrinche” en este nuevo proceso.

Cristiano Ronaldo no ingresó al campo de juego en la victoria de Portugal 2-1 sobre la difícil selección de Noruega. Esto no le habría sentado bien al delantero del Al Nassr. En este sentido, en la previa al próximo partido de Portugal ante Suecia, Cristiano Ronaldo habría adoptado la actitud de distanciarse de sus compañeros.

Los reportes indican que CR7 abandonó la práctica y se negó a realizar trabajo de gimnasio con los futbolistas suplentes. Cristiano Ronaldo habría tomado la decisión de marcharse directo al hotel de concentración del equipo en Malmö.

La actitud de Jorge Jesús ha sido contrastada con la de Roberto Martínez. Jesus ha tenido el pulso firme para sacar del campo a CR7; Martínez insistió en tenerlo dentro del campo y a esto achican la decepción portuguesa en el Mundial de 2026.

? ???: Cristiano Ronaldo did NOT take part in yesterday’s training session, REFUSED to work in the gym, and left to return to the hotel.



The situation comes amid growing TENSION between Cristiano and Portugal head coach Jorge Jesus



? @abolapt pic.twitter.com/X0i4suTN2v — The Touchline | ? (@TouchlineX) September 30, 2026

¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo?

Jorge Jesus fue cuestionado por las razones que le motivaron a mantener a Gonçalo Ramos dentro del campo y dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes. El estratega de 72 años consideró que CR7 no era necesario dentro del campo.

“Necesitaba un jugador de características diferentes. Habría quedado con él que jugaría la última media hora, pero el partido no lo requirió. Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había hecho un gol y le anularon otro. Sentí que no era el momento indicado para sustituirlo. El partido siguió su curso y pasó el momento oportuno de ponerlo a Cris. En su lugar, otro jugador fue necesario para garantizar un equilibrio y sostener el resultado”, dijo Jesus.

El resultado del dio la razón a Jorge Jesus. Gonçalo Ramos anotó el gol de la victoria de Portugal justo unos minutos después del gol de Erling Haaland. Antes de que se complicara el encuentro, Ramos le destrabó el partido a su entrenador.

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