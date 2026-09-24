Cristiano Ronaldo se va en blanco en el partido de Portugal; Joao Félix le da el triunfo al equipo

Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar en el primer partido de la nueva era de Portugal bajo las órdenes de Jorge Jesus, pero el conjunto luso comenzó la defensa de su título de la Liga de las Naciones con una victoria de 1-0 sobre Gales.

El encargado de resolver el partido fue João Félix, quien apareció con un disparo desde fuera del área para marcar el único gol del encuentro y darle a Portugal sus primeros puntos en la competición.

Cristiano tuvo algunas oportunidades para aumentar su cuenta goleadora e incluso mandó el balón al fondo de la portería en la primera mitad, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego.

João Félix aparece y le da el triunfo a Portugal

Jorge Jesus comenzó su etapa como seleccionador portugués con un planteamiento diferente al que había utilizado Roberto Martínez. Portugal buscó tener mayor presencia por el centro del campo y encontró precisamente por esa vía el gol de la victoria.

Al minuto 11, Nuno Mendes superó a un rival en la zona central y encontró a João Félix. El atacante recibió y sacó un disparo desde fuera del área que terminó en la esquina izquierda de la portería de Gales.

João Félix opens up the scoring from outside the box ?? pic.twitter.com/XysOVkRqka — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 24, 2026

La conexión entre João Félix y Cristiano Ronaldo fue uno de los elementos destacados del planteamiento de Jorge Jesus. El técnico conoce bien a Félix después de haberlo dirigido en el Al Nassr y le dio libertad para moverse detrás del delantero.

La estrategia permitió que Félix tuviera mayor protagonismo y terminara siendo el jugador que decidió el encuentro.

Cristiano Ronaldo no logra acercarse a los 1,000 goles

Cristiano Ronaldo buscó el gol durante el partido y estuvo cerca de conseguirlo en la primera mitad.

El delantero portugués incluso celebró una anotación, pero el árbitro determinó que se encontraba en posición adelantada y el tanto fue invalidado.

Ronaldo finally finds the back of the net but he was called offside pic.twitter.com/sSknFHM129 — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 24, 2026

Cristiano terminó siendo sustituido al minuto 67, todavía a 21 goles de los 1,000 tantos que pretende alcanzar durante la última etapa de su carrera.

Cristiano Ronaldo subs off for Portugal after a frustrating night pic.twitter.com/vOIYntAP0d — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 24, 2026

El portugués ya había señalado antes del encuentro que quiere llegar a esa cifra y que le gustaría conseguirla con la selección.

“Quiero llegar y que voy a llegar, pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos”, dijo en conferencia de prensa un día antes del partido.

También explicó lo que significaría alcanzar esa cantidad con Portugal: “Para mí sería la cereza del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá…”.

Gales presiona, pero Portugal resiste

El conjunto dirigido por Craig Bellamy encontró algunas oportunidades para igualar el marcador en la segunda mitad.

La ocasión más clara llegó al minuto 75, cuando un toque de Brennan Johnson terminó golpeando el poste. La pelota sorprendió a los jugadores de ambos equipos, que inicialmente pensaron que saldría del campo.

La entrada de Sorba Thomas, jugador del Hull City, también aportó mayor dinamismo al ataque galés.

Portugal, sin generar demasiado peligro en los minutos finales, consiguió contener los ataques de su rival y conservar la ventaja hasta el silbatazo final.

Portugal visita a Noruega en la próxima jornada

Con el triunfo ante Gales, Portugal comenzó con el pie derecho la defensa de su título de la Liga de las Naciones.

El siguiente compromiso llegará el 27 de septiembre, cuando el equipo de Jorge Jesus visite a Noruega. Ese mismo día, Gales se enfrentará a Dinamarca.

Portugal volverá a jugar como visitante el 1 de octubre, frente a Dinamarca, y cuatro días después recibirá nuevamente a Noruega en el Estadio do Dragão.

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