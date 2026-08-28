Un nuevo gol acerca a Cristiano Ronaldo a los 1,000

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo para el Al Nassr y elevó a 978 su cantidad de goles en su carrera al marcar el tanto que selló la victoria 2-1 sobre Al Taawon. El resultado permitió al equipo dirigido por Ange Postecoglou mantener su paso perfecto en la Liga de Arabia Saudí, con cuatro triunfos en las primeras cuatro jornadas.

El delantero portugués disputó 80 minutos antes de ser reemplazado por Abdullah Al Hamdan. Su aparición llegó cinco minutos después del descanso, cuando aprovechó un disparo de Mohamed Simakan dentro del área que desvió en boca de gol para enviar el balón a la red.

Al Taawon había tomado la ventaja a los 11 minutos mediante Bassam Al Hurayji. El conjunto local, que todavía no conoce la victoria esta temporada, sostuvo la ventaja hasta el tiempo añadido de la primera parte, cuando Samu Costa recibió un pase de Sadio Mane y estableció el 1-1.

El empate cambió el escenario antes del descanso y dejó al Al Nassr en condiciones de completar la remontada en la segunda mitad. Ronaldo apareció entonces para marcar el gol de la victoria y mantener al equipo en lo más alto de la clasificación.

Al Taawon suma dos derrotas y dos empates en sus cuatro encuentros y ocupa la posición que marca la salvación.

El objetivo de los 1,000 goles

El nuevo tanto de Ronaldo adquiere especial relevancia por el momento de su carrera. El portugués tiene como uno de sus principales objetivos alcanzar los 1,000 goles, una cifra que quedó más cerca después de su actuación frente al Al Taawon, cuando se posicionó en los 978 tantos.

El futuro de Ronaldo también ha quedado en el centro de la conversación. A sus 41 años, el futbolista reveló recientemente en una entrevista con la revista Vogue que la temporada que terminará en junio de 2027 podría ser la última de su carrera profesional.

“Este probablemente sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular”.

El portugués explicó además que ya piensa en cómo afrontar una eventual retirada y en las actividades que ocuparían su tiempo una vez que deje las canchas.

“Tengo muchas cosas para mantenerme activo. El dejar el fútbol puede representar un gran vacío, que hay que saber llenar de varias formas, no solo una. Me divertiré más, viajaré más, veré y jugaré más al pádel y, sobre todo, disfrutar de lo que hemos construido”.

Ronaldo ya había planteado una posibilidad similar en noviembre de 2025, cuando señaló que el Mundial de 2026 podía ser su última Copa del Mundo y que quizá todavía le quedaban un par de años como profesional.

Mientras tanto, el atacante mantiene otros objetivos deportivos con el Al Nassr. Entre ellos están la Champions League asiática, la Liga de Arabia Saudí y la Kings Cup árabe.

El calendario también tiene una fecha señalada: el 29 de mayo de 2027, cuando el Al Nassr se enfrente al Al Hilal en la última jornada del campeonato saudí. Ese partido está previsto como el posible último encuentro de Ronaldo si finalmente decide retirarse al término de la temporada.

Por ahora, el portugués continúa sumando goles. El 978 llegó en una remontada que mantuvo al Al Nassr con pleno de victorias y lo acercó nuevamente a la cifra de 1,000.

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