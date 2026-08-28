El Atlas blindó a Hernán Crespo y este es un proba para River Plate

River Plate pasa por momentos bajos en el fútbol argentino. El proceso de Eduardo Coudet no funcionó como se esperaba y el “Chacho” tomó la decisión de renunciar al banquillo. Entre los candidatos surge el nombre Hernán Crespo, entrenador del Club Atlas. El conjunto mexicano blindó al estratega argentino.

La Liga MX es el refugio de muchos entrenadores argentinos de gran perfil. Es por esto que con mucha más regularidad el fútbol argentino ve como un mercado de emergencia al torneo mexicano. Así fue el caso de Fernando Gago e incluso Gabriel Milito, pero esto último no cedió ante los intereses del sur.

"RAMÓN DÍAZ Y MARCELO GALLARDO NO SON ALTERNATIVAS. LA PRIORIDAD SON: PABLO AIMAR, EDUARDO DOMÍNGUEZ, HERNÁN CRESPO Y GABRIEL MILITO"



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Ante la renuncia de Eduardo Coudet, la directiva de River Plate tendría intenciones de contratar a Hernán Crespo como su sustituto. Sin embargo, los dirigentes del Club Atlas tomó sus previsiones y blindó su contrato. Los reportes establecen que la cláusula de rescisión de crespo rondaría los $5 y $7 millones de dólares.

En julio de 2026, Hernán Crespo fue anunciado como nuevo entrenador del Club Atlas. La directiva mexicana le habría hecho firmar un vínculo al argentino que concluiría en 2028. En caso de que River solicite sus servicios antes de la fecha de culminación, el conjunto “Millonario” debería hacer una millonaria inversión, valga el juego de palabras.

Hernán Crespo querría seguir

Los reportes del periodista Juan Manuel Figueroa dejan más tranquilos a los aficionados del Club Atlas. La información establece que el plan inicial del Hernán Crespo es mantenerse en el fútbol mexicano. A pesar de ser tentado en Argentino, Crespo desearía continuar en el Atlas.

“La intención de Hernán es seguir en el equipo jalisciense pese a la oportunidad que significaría estar al frente de los rioplatenses, lo que representa una gran oportunidad en su carrera y claramente agregar algo grande a su currículum, pero también en un momento complicado del club”, detalla el reporte.

¿Lo cumplirá? ?



En medio de los rumores que lo ponen en River, recordamos las palabras de Hernán Crespo, apenas el pasado 22 de agosto, cuando su Atlas le ganó a Cruz Azul 0-2 en la #LigaMX. ?? pic.twitter.com/iKLVmiDcJM — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 27, 2026

Hernán Crespo ha dirigido ocho partidos en su nueva etapa en el Club Atlas. El entrenador argentino acumula cinco victorias y tres derrotas en este joven proceso. Dos de esos caídas fueron en la Leagues Cup. El conjunto de Crespo marcha en el segundo puesto de la tabla general de la Liga MX.

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