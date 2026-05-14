Neymar Jr. ha sido vinculado al Club Atlas

Neymar Jr. está atravesando una etapa compleja por sus lesiones a sus 34 años. El regreso del brasileño al Santos FC no ha sido color de rosas. El exjugador del FC Barcelona buscaría un nuevo club para continuar su carrera. “Ney” habría sido ofrecido al Club Atlas.

El reporte fue expuesto por Universal Deportes. La información explica que el agente de Neymar Jr. estaría buscando nuevas alternativas para el futbolista brasileño. Entre las opciones estaría el Club Atlas. Todo dependería del conjunto mexicano.

“Dicen que soñar no cuesta y la nueva directiva del Atlas tiene en el radar a una gran estrella del futbol mundial, que vive la etapa final en su carrera. Resulta que el representante de Neymar se le acercó para saber si le interesaría contratar al astro brasileño, por lo que la cúpula de los Zorros estudia si sería una buena opción”, explica el portal.

🚨 ÚLTIMA HORA: ¿NEYMAR AL ATLAS? 🔴⚫



Durante la transmisión de TUDN USA, el periodista Paco González reveló que el representante de Neymar se habría acercado a los nuevos dueños del Atlas F.C. para ofrecer al brasileño. 🇧🇷👀



“El representante de Neymar se acercó a los nuevos… pic.twitter.com/qhrb3RGHHB — AS México (@ASMexico) May 10, 2026

La llegada de Neymar Jr. al fútbol mexicano no sería para nada descabellado. El último gran futbolista brasileño que firmó por un equipo de la Liga MX fue Ronaldinho en 2014 con los Gallos Blancos de Querétaro. “Dinho” disputó 29 partidos en el fútbol mexicano en los que pudo aportar 8 goles y 8 asistencias.

En enero de 2025 Neymar Jr. regresó al Santos de Brasil. Las lesiones han sido el principal problema de “Ney” en su retorno al histórico conjunto amazónico. Neymar Jr. solo ha disputado 42 partidos desde su regreso. El exjugador del PSG ha aportado 17 goles y 7 asistencias en poco más de 3,000 minutos dentro del campo.

El salario de Neymar Jr.

Uno de los principales factores que la directiva del Atlas debe estudiar es la carga salarial de Neymar Jr. El exjugador del FC Barcelona estaría recibiendo cerca de $9 millones de dólares al año, solo en salario base. El brasileño también ingresaría hasta $15 millones de dólares más gracias a socios comerciales y acuerdos de patrocinio.

Este valor sin duda está muy lejos del universo salarial del Club Atlas. Los reportes más recientes establecen que el futbolista mejor pagado del conjunto mexicano es el colombiano Camilo Vargas. El veterano arquero solo percibiría $1.8 millones de dólares. Son cifras que están muy a los extremos.

Neymar Jr. apuesta a la Copa del Mundo de 2026. El exjugador del FC Barcelona entró en la lista preliminar de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo. Hay debate sobre la posible convocatoria de “Ney”. El futbolista nacido en Mogi das Cruzes estará rodeado de incertidumbre en los próximos meses por su futuro con la Canarinha y con el Peixe.

¡ASI NO NEYMAR! 😭



Un fan Brasileño le gritó a Neymar que no irá al Mundial despues de que salio de cambio



Neymar le respondió: “Tu mañana te despiertas a las 6 de la mañana”



😂😂😂😂😂pic.twitter.com/Ig5IvX2889 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 14, 2026

Sigue leyendo:

– La convocatoria de Neymar Jr. al Mundial llega hasta la presidencia de Brasil

– Neymar Jr. reconoció haberse sentido “muerto” tras la eliminación de Brasil en el Mundial de 2022

– La Liga MX tendrá a un nuevo campeón en el banquillo

– Los mejores memes del empate entre Cruz Azul y Chivas por las semifinales del Clausura 2026