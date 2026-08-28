Guillermo Hoyos reconoce que Messi tiene injerencia en las decisiones del Inter Miami

Después de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, el club de David Beckham ha recibido a muchos jugadores argentinos del agrado del capitán de la Albiceleste. Guillermo Hoyos, recientemente destituido de su cargo como entrenador interino del club, reconoció que Messi tiene influencia en los pasos del club.

Además de jugadores del agrado de Messi, el Inter Miami también ha tenido entrenadores que en su momento mantuvieron una buena relación con el argentino. Entre ellos destacan Gerardo Martino y Javier Mascherano.

“Las Garzas” ahora serán dirigidas por Cristian ‘Kily’ González. Lionel Messi habría tenido una fuerte influencia en esta decisión. Así lo reconoció Hoyos.

“Creo que tiene una injerencia igual que la que pueden llegar a tener jugadores de esas personalidades y esa grandeza. Yo me imagino que también debe ser (así) en otros lugares”, dijo Guillermo Hoyos en unas declaraciones recopiladas por EFE.

Guillermo Hoyos considera que es normal que Lionel Messi sea considerado a la hora de nombrar un entrenador.



Lo comparó con Leandro Paredes en Boca Juniors.#InterMiamiCF pic.twitter.com/msXNbA7ivg — José Armando (@Jarm21) August 28, 2026

Cristian ‘Kily’ González aún se encuentra ultimando detalles para su certificación laboral en el club. González llegaría con su cuerpo técnico. Hoyos está dispuesto a sumarse al nuevo proyecto del Inter Miami.

“Cuando venga ‘Kily’ seguramente nos juntemos y conversemos. Estamos a disposición total; somos gente del club (…) Abierto a todas las situaciones”, agregó.

Guillermo Hoyos en el Inter Miami

El periodo de Guillermo Hoyos como primer entrenador del club inició en abril de 2026. Desde esa fecha el argentino logró dirigir 17 partidos en el banquillo del Inter Miami.

Guillermo Hoyos dejó un registro de 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Al sumar los resultados de la Leagues Cup, torneo en el que el Inter fue eliminado en primera ronda, el Inter Miami solo tiene una victoria en los últimos 7 partidos. El proyecto de Hoyos era insostenible.

? Guillermo Hoyos was in a playful and upbeat mood this morning as he discussed his looming exit and Cristian ‘Kily’ Gonzalez’s arrival:



“I’m grateful for everything. I’m grateful for having lived out this dream. ? We will support everything to come.”#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/WOwgnpMXTA — Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 28, 2026

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