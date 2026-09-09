Kylian Mbappé emuló a Cristiano Ronaldo al apartar de su mesa una bebida energética

Kylian Mbappé protagonizó una curiosa imagen previo al inicio de la nueva edición de la Champions League. El delantero del Real Madrid tenía una botella de Gatorade sobre su mesa. Mbappé la retiró en par de ocasiones al mismo estilo de Cristiano Ronaldo.

Antes del debut del Real Madrid por la Champions ante el Inter de Milán (victoria 2-1 de los merengues), ambos conjuntos hicieron su rueda de prensa establecida por los estamentos del torneo. Kylian Mbappé fue el jugador seleccionado para responder a las interrogantes de los periodistas presentes en el Santiago Bernabéu.

Al sentarse en la zona de prensa, Kylian Mbappé se percató que sobre la mesa había una botella de Gatorade. El futbolista del Real Madrid la puso en el suelo antes de comenzar con la ronda de preguntas.

? MBAPPÉ, al MÁS PURO ESTILO CRISTIANO.



? Retiró de su lado hasta en 2 ocasiones botellas de uno de los patrocinadores de la Champions. pic.twitter.com/6I25WjgZu0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026

Mientas avanzaba la conferencia, un miembro del personal logístico reabasteció la mesa con otra bebida. Rápidamente, Kylian Mbappé volvió a retirar la botella de la famosa bebida energética.

El delantero francés se ha caracterizado por no promocionar bebidas energéticas, bebidas alcohólicas, comida rápida e incluso casas de apuestas. El objetivo de Mbappé es promocionar un estilo de vida saludable. El atacante francés se mantiene fiel a su filosofía de promover buenos valores en su fundación benéfica Inspired by KM.

Al mismo estilo de Cristiano Ronaldo

Un episodio similar ocurrió en la Eurocopa 2020. Cristiano Ronaldo iba a responder a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de Portugal, pero antes de iniciar con la ronda de interrogantes, CR7 apartó de su mesa un par de botellas de Coca Cola.

? ¡Mbappé retira la bebida energetica de la rueda de prensa igual que lo hizo Cristiano con Portugal! pic.twitter.com/6npm3eZYTr — Diario AS (@diarioas) September 7, 2026

La reacción de Cristiano Ronaldo fue ampliamente difundida en las redes sociales. El atacante portugués generó muy buenas impresiones generales por su labor de promover la buena alimentación en un escenario tan visto en la disciplina.

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