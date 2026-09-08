Pasa el tren de Europa por Roberto Alvarado

Las Chivas de Guadalajara han tenido que lidiar con el interés europeo por sus futbolistas. Armando González se marchó a Grecia; el “Tala” Rangel estuvo en el radar de clubes europeos y a esta lista se suma Roberto Alvarado.

La información fue expuesta por el periodista Gibrán Araige. La información señala que el Spartak de Moscú habría enviado una oferta formal por el delantero del Rebaño Sagrado. La cifra es bastante atractiva para la institución mexicana.

“El Spartak de Moscú quiere al Piojo y ya mandó una oferta a Chivas cercana a los $8 millones de dólares. La directiva rojiblanca analiza la propuesta, pero de entrada la considera baja y no quiere vender al atacante, menos ahora que el equipo pelea por el título”, detalla el reporte.

?CHIVAS?



?¿EL PIOJO ALVARADO A RUSIA??



El Spartak de Moscú quiere al Piojo y ya mandó una oferta a Chivas cercana a los 8 MDD.



La directiva rojiblanca analiza la propuesta, pero de entrada la considera baja y no quiere vender al atacante, menos ahora que el equipo pelea? pic.twitter.com/Dwm7eQQYgT — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 6, 2026

No está de más explicar que el periodo de traspasos en Europa está cerrado. Sin embargo, la fecha límite para los registros en el fútbol ruso es el 10 de septiembre. En este sentido, el Spartak de Moscú aún cuenta con un margen de maniobra para intentar convencer a la directiva de las Chivas.

El valor de Roberto Alvarado

Roberto Alvarado llegó a las Chivas de Guadalajara en enero de 2022. Según informaciones de Transfermarkt, el “Piojo” tiene un valor de mercado que ronda los $11.6 millones de dólares

El portal también detalla que el contrato de Roberto Alvarado con las Chivas finaliza en junio de 2029. Con 28 años, la propuesta del Spartak de Moscú es una buena opción para que el “Piojo” pueda dar su primer salto al balompié del Viejo Continente.

SE QUEDA EN CHIVAS ???



Chivas rechazó una oferta de 15 MILLONES de dólares por parte del Spartak de Moscú por el "Piojo" Alvarado.



? César Merlo reporta que la oferta llegó hasta esa cantidad, pero el Rebaño en conjunto con Roberto decidieron declinarla. No se va a Rusia. pic.twitter.com/qKxBjHUCs2 — Futbol Total (@futboltotal) September 7, 2026

Hasta ahora Roberto Alvarado acumula 177 partidos con la camiseta del Rebaño Sagrado. El extremo mexicano ha podido marcar 37 goles y conceder 31 asistencias para la causa de las Chivas. Alvarado acumula poco más 14,300 minutos jugados con el club.

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