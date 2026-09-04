Martín Demichelis lanza elogios sobre el fútbol mexicano

Martín Demichelis asume un nuevo reto en los banquillos del fútbol de Europa. El estratega argentino dirige al Red Bull Leipzig de Alemania. Demichelis recordó su paso por el fútbol mexicano y elogió la calidad de sus futbolistas.

El exfutbolista argentino regresa a Alemania, país en el que destacó como futbolista y en el que dio sus primeros pasos como entrenador. Demichelis comanda un proceso en el Red Bull Leipzig en el que ya acumula dos victorias en dos partidos.

Antes de su regreso a la Bundesliga, Martín Demichelis tuvo un breve paso por el Mallorca de España y un proceso más extenso con Rayados de Monterrey. El entrenador sudamericano reconoció que el fútbol mexicano lo ayudó a mejorar como estratega. Demichelis destacó que hay buenos jugadores en el torneo, pero explicó las dificultades que les representa llegar a la Bundesliga.

“Por el paso que tuve por México, que me ha hecho crecer como entrenador, puedo decir que la materia prima la tienen. Hoy los clubes tienen que hacer un desembolso enorme a la hora de fichar jugadores y no están preparados o no quieren pagar el precio de adaptación. Les queda muy lejos Sudamérica o el futbol mexicano a la hora de la contratación, lo que no significa que no tengan la materia prima ”, dijo Demichelis en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

???? ¡DEMICHELIS QUIERE VER A MÉXICO DAR EL GOLPE!



Martín Demichelis considera que a México le hace falta destacar en un torneo internacional para llamar más la atención de los clubes europeos y abrirle más puertas al futbolista mexicanohttps://t.co/uq6hvSYZq4 pic.twitter.com/w5UVGe9Cmg — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2026

No es la primera vez que exfutbolistas mencionan esto del fútbol mexicano. Las altas pretensiones económicas de los clubes aztecas les hace más complejo salir a sus futbolistas. De hecho, la Bundesliga es uno de los torneos a los que pocos mexicanos han podido llegar. Entre ellos destacan Javier Hernández, Andrés Guardado, Pável Pardo y Marco Fabián.

Responsabilidad de El Tri

Martín Demichelis considera que la selección mexicana tiene una cuota de “responsabilidad” en la exportación de futbolistas. El Tri es la mayor vitrina para un jugador mexicano. A México le ha jugado en contra el poco protagonismo en torneos como la Copa América y los Mundiales.

“Las selecciones marcan un poco el rumbo, las tendencias, las modas a la hora de las contrataciones. Creo que a México le falta eso, dar un golpe a nivel internacional para que sea un llamado de atención más grande a la hora de contratar jugadores”, agregó.

Martín Demichelis dirigió 43 partidos en el banquillo de Rayados de Monterrey. El argentino dejó un balance de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas con uno de los equipos mejores armados de toda la Liga MX.

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