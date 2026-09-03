Armando González tiene a un nuevo rival en el ataque del Olympiacos

Armando González no es la único “figurita” nueva en la plantilla del Olympiacos. El conjunto griego tendrá a otro representante de Concacaf en su delantera. Emrah Gurel se suma a la causa del conjunto griego proveniente del Aston Villa de la Premier League.

Leon Bailey fue un fichaje de último momento. Antes de que se cerrara el mercado de traspasos de verano, Leon Bailey firmó con el Olympiacos. Los reportes detallan que el acuerdo entre clubes pudo haberse cerrado en $12 millones de dólares aproximadamente.

El Olympiacos y el jugador tuvieron que marchar contrarreloj para poder cerrar el acuerdo. De hecho, Leon Bailey tuvo que realizarse las pruebas médicas en Londres para agilizar el proceso.

La prisa del conjunto griego estaba sustentada. Primero, el mercado de pases estaba cerca de cerrar; segundo, los directivos del conjunto griego debían inscribir con urgencia a Bailey en la lista de competiciones UEFA. Bailey puede disputar la fase de liga de la Europa League.

El acuerdo firmado con el Olympiacos convierte a Bailey en jugador del club por las próximas tres temporadas. El vínculo del jamaicano con los griegos finalizarían en junio de 2029.

¿Quién es Leon Bailey?

Leon Bailey nació en Kingston, Jamaica, el 09 de agosto de 1997. El delantero de 29 años hizo gran parte de su carrera en el fútbol de Europa. Bailey ha jugado en Austria, Eslovenia, Bélgica, Alemania, Inglaterra e Italia. Ahora incorporará a Grecia en su lista de países.

Con la camiseta del Aston Villa, Leon Bailey disputó 163 partidos. En esa cantidad de encuentros el jamaicano aportó 23 goles y concedió 25 asistencias en poco más de 8,600 minutos dentro del campo.

Leon Bailey es un jugador fijo en las convocatorias de la selección de Jamaica. Con la selección de Concacaf, Bailey ha disputado 41 encuentros en los que ha podido marcar 7 goles y conceder 7 asistencias.

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