Rebeca Bernal, la futbolista mexicana logró dar el salto al Manchester United

Rebeca Bernal dio un gran salto en su carrera. La defensora mexicana estaba en el radar del Manchester United. Después de semanas de negociaciones, Bernal se convierte en la primera futbolista mexicana que logra llegar al Manchester United en esa categoría.

Varios reportes habían mencionado esta posibilidad. Rebeca Bernal jugaba para el Washington Spirit. Bernal siempre fue una una opción a tomar en cuenta para los directivos del conjunto inglés.

“Estoy lista para dar lo mejor de mí en este paso en el viejo continente. Tenía la ilusión de poder jugar una Champions League y otros torneos en Europa”, dijo Bernal en su presentación.

Los reportes indican que la defensora mexicana llega a los Red Devills para suplir un par de bajas importantes en el sector defensivo. El Manchester United perdió a Millie Turner y Gabby George.

El Washington Spirit y el Manchester United debían concretar el cambio antes del 3 de septiembre, fecha límite para hacer transacciones en los mercados de verano. Por suerte, Bernal y ambos clubes pudieron llegar a un acuerdo.

Ascenso continuo de Rebeca Bernal

Rebeca Bernal dejó muy buenas impresiones en sus primeros pasos en la Liga MX Femenil. La defensora mexicana defendió los colores de Rayados de Monterrey hasta 2025.

El siguiente paso de Rebeca Bernal fue marcharse a la NWSL de Estados Unidos con Washington Spirit. Bernal se ganó el puesto rápidamente y disputó más de 20 partidos en el balompié estadounidense. Con poco tiempo en Spirit, Bernal da otro importante salto en su carrera a una liga de gran envergadura como la Women’s Super League.

En el Manchester United ya hubo una presencia mexicana. Javier Chicharito Hernández defendió los colores del conjunto inglés en la categoría masculina. Bernal será la primera futbolista mexicana que formará parte de este club en la entidad femenina.

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