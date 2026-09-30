Cristiano Ronaldo abandona la concentración con Portugal

El ambiente dentro de la selección de Portugal cada vez está más tenso. Cristiano Ronaldo no quedó conforme con la actitud del seleccionador Jorge Jesus. El veterano estratega lo dejó en el banquillo en el último partido. En respuesta, CR7 abandonó la concentración.

El reporte del diario Marca informa que CR7 no quiso entrenar con sus compañeros. En este sentido, el futbolista del Al Nassr abandonó el Parken de Copenhague y habría tomado un vuelo privado rumbo a Madrid, España.

?Cristiano Ronaldo se marcha de la concentración con Portugal



? Así fue el momento de su salida del estadio pic.twitter.com/efcoAIF4Cz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 30, 2026

Esto ocurrió luego de que Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, aclarara el estatus de Cristiano Ronaldo en el equipo. El veterano estratega aseguró que CR7 entregaría a la par de sus compañeros en las próximas horas. Pero esto no ocurrirá.

“Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, así que entrenará”, dijo el estratega portugués.

En sus declaraciones Jorge Jesús mantuvo una postura desafiante. Esto quizá fue el detonante que hizo que Cristiano Ronaldo se marchara. Jorge Jesus pensó que tenía todo controlado, pero ahora deberá continuar con su proceso sin la presencia de CR7, al menos en lo que queda de fecha FIFA.

“Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, agregó.

?? Jorge Jesus, sobre el caso Cristiano Ronaldo en la @selecaoportugal



?? "Esto parece que es un caso entre él y yo pero no hay caso ninguno"



? "En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores"



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Explicación de Cristiano Ronaldo

A través de la red social Instagram, Cristiano Ronaldo confirmó su salida de la concentración de la selección de Portugal. El futbolista del Al Nassr explicó que pronto ofrecerá más detalles sobre esta abrupta decisión.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió Cristiano Ronaldo.

Portugal pierde a Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal aún tenía que afrontar un par de partidos en este mes por la Liga de Naciones de la UEFA. El jueves 01 de octubre se enfrentará a Dinamarca en el Parken Stadion de Copenhague; el domingo 04 de octubre recibirán a Noruega en el Estadio do Dragão de Oporto. El capitán, Cristiano Ronaldo, no estaría ni en los banquillos.

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