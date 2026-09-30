Último partido de Messi con Argentina: horarios y dónde ver la despedida de capitán de la Albiceleste

Lionel Messi se despedirá de la selección de Argentina de forma oficial el martes 6 de octubre. El futbolista del Inter Miami cerrará una exitosa carrera con la Albiceleste de 21 años. Este duelo se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Repasa los detalles de este partido histórico.

Por invitación de Lionel Scaloni, Lionel Messi asistirá al duelo de despedida contra Benín. El capitán de la Albiceleste se retirará oficialmente del conjunto Albiceleste con 208 partidos disputados.

A este encuentro asistirán otros históricos jugadores que estuvieron junto a Messi en gran parte de esos más de 200 encuentros. Entre ellos estarán Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

En este encuentro se usará una camiseta especial. Bajo el slogan “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, Adidas estrenará este jersey especial con estampados en dorado. El valor de esta playera rondaría los $170 dólares en su versión jugadora con el número 10 en la espalda.

Cerca del Estadio Monumental se habilitaran varias “AFA FAN Zone” en el que se instalarán varias pantallas gigantes en las que transmitirán el partido. También habrá ambientaciones alusivas a la Copa del Mundo y recitales de Kapanga y La T y La M.

¿Por qué contra Benín?

La selección de Argentina tenía en su planificación dos partidos anteriores en los que podían hacer la jornada de despedida de Lionel Messi. Sin embargo, la AFA no podría contar con el aforo completo e sus estadios.

El conjunto Albiceleste arrastra una sanción impuesta por la FIFA. La comisión disciplinaria le inhabilitó el 100% del aforo en dos encuentros como local por cánticos discriminatorios que se produjeron durante la Copa del Mundo de 2026. Esta sanción reduce al 50% el aforo de los dos primeros partidos de la ventana.

Es por esto que la AFA eligió el duelo contra Benín para hacerle el homenaje a Lionel Messi. En este sentido, el futbolista del Inter Miami estará en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante más de 80,000 espectadores.

Horarios y dónde ver el partido de despedida de Lionel Messi

Horarios en Estados Unidos: 19:00 horas Este, 18:00 horas Centro y 16:00 horas Pacifico.

Transmisión en Estados Unidos: ViX, ViX Premium, TUDN Radio, TyC Sports Internacional y beIN SPORTS USA.

Sigue leyendo:

– David Trezeguet se rinde ante el legado de Lionel Messi con Argentina

– Ezequiel Lavezzi reveló el oscuro panorama que vivió después del retiro

– Thomas Tuchel quedó marcado tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina

– Juan Román Riquelme quiere que Messi se quedé en Estados Unidos