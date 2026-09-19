David Trezeguet se rinde ante el legado de Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, puso un punto y final a su etapa en la selección de Argentina. David Trezeguet, reconocido delantero del fútbol francés, se rindió ante la grandeza del futbolista del Inter Miami.

David Trezeguet está consciente de que el panorama cambiará por completo sin Messi en las convocatorias. Dio un paso al costado un futbolista que logró conquistar múltiples trofeos con su selección.

“Para Argentina será un cambio, un cambio de una figura emblemática, representante del fútbol mundial, que ha ganado todos los títulos que se pueden obtener con la selección de Argentina”, dijo Trezeguet en unas declaraciones recopiladas por ESPN.

Más allá de los títulos, David Trezeguet considera que Lionel Messi ha logrado marcar el camino para las futuras generaciones de futbolistas argentinos. Vestir la camiseta Albiceleste representa mantener vivo el legado de Messi. Defender con mucha intensidad los colores de una selección que, en la última década, ha sido el gran representante de Conmebol.

“Al mismo tiempo, sí es una enseñanza para los más jóvenes de seguir en esa dinámica, de saber que representar la selección, en este caso de Argentina, es algo aparte de lo especial emotivamente, es una responsabilidad muy grande. Creo que Messi ha dejado una línea importante a seguir”, agregó.

El gen competitivo de las leyendas

David Trezeguet consiguió importantes trofeos a nivel de selecciones. Dos Mundiales y una Eurocopa, trofeos del mismo nivel de importancia que los obtenidos por Messi. Trezeguet resaltó el ADN competitivo de jugadores como Messi, un molde que debería ser seguido por las nuevas generaciones de futbolistas.

“Creo que esto es lo más lindo del fútbol a nivel competitivo. El querer siempre competir, ser protagonista y centrar objetivos, que es el de ganar, en este caso, Copa América o Copa del Mundo. Por eso creo que estos personajes marcan una tendencia muy fuerte y son ejemplos a seguir”, agregó.

Lionel Messi disputó 207 partidos con la camiseta de la selección de Argentina. El exjugador del FC Barcelona aportó 125 goles y 68 asistencias para la causa Albiceleste. Messi conquistó la Copa Mundial Sub-20 2005 (Países Bajos), se colgó la medalla de Oro Olímpica Sub-23 2008 (Pekín, China), alzó las Copa América 2021 (Brasil) y 2024 (Estados Unidos), alcanzó la Finalísima de 2022 (Londres) y el Mundial de 2022 (Qatar).

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