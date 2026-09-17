Lionel Messi encaró al comisionado de la MLS tras el título de la Campeones Cup

Lionel Messi y el Inter Miami sumaron un nuevo título a sus vitrinas con la obtención de la Campeones Cup. Tras vencer a Cruz Azul 2-0, Lionel Messi tuvo un amargo encuentro con el comisionado de la MLS, Don Garber.

No todo era alegría para Lionel Messi tras la obtención del título de la Campeones Cup. El futbolista argentino se notó visiblemente molesto durante los actos de premiación protocolares.

El principal señalado fue Don Garber. Como se ha visto pocas veces, Lionel Messi mostró una actitud desafiante sobre el comisionado de la MLS. El futbolista del Inter Miami lo señalaba con el dedo y le hablaba de forma poco amigable.

El fuerte enojo de Messi con Don Garber, el Comisionado de la MLS ? pic.twitter.com/Xetpx4uhVW — Diario Olé (@DiarioOle) September 17, 2026

En video quedó retratado como Lionel Messi fue el primero que hizo el reclamo y luego Don Garber intentó acercarse al futbolista. Sin embargo, Messi esquivó constantemente los acercamientos posteriores del dirigente.

¿Qué ocurrió entre Messi y Don Garber?

Hasta ahora no hay un reporte oficial que detalle cuáles fueron las razones del incidente entre ambos personajes. Sin embargo, si existen un par de posibles causas que provocaron el enojo de Messi.

La primera de ellas está relacionada a la molestia de Lionel Messi con el arbitraje. El futbolista del Inter Miami manifestó en varias ocasiones su disconformidad con las decisiones de los jueces del partido. Messi protestó varias jugadas y el reclamo puede estar dirigido hacia ese tema. no está de más tomar en cuenta que ha sido algo recurrente.

El enojo de Messi con Don Garber.



¿Qué habrá molestado al 10 de Inter Miami? pic.twitter.com/GRDWS3JPsE — Federico Saint Romain (@fedesaint) September 17, 2026

La segunda razón tiene un poco más de peso. Lionel Messi no quiso participar en el All-Star Game de 2025. Bajo la dirección de Garber, la MLS tomó la decisión de suspender a Lionel Messi por un partido. Además, el argentino recibió una multa económica en agosto de este año tras un incidente con Quinn Sullivan del Philadelphia Union.

Lionel Messi slapping 22-year-old USMNT and Philadelphia Union forward Quinn Sullivan in the back of the head ? pic.twitter.com/E87sMnhvng — USMNT Only (@usmntonly) August 20, 2026

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