David Beckham considera que Messi debe ganar el Balón de Oro

Lionel Messi sumó otro trofeo a sus vitrinas personales. El futbolista argentino lideró al Inter Miami a la obtención de la Campeones Cup 2026. David Beckham sigue impresionado por el aporte del argentino a su edad. Beckham cree que Messi debe ganar el Balón de Oro.

Con 39 años, Lionel Messi sigue siendo un futbolista determinante en escenarios importantes. El exjugador del FC Barcelona lo demuestra en cada jornada de la MLS y también lo demostró en la Copa del Mundo de 2026.

“Se eleva para ese cabezazo frente a uno de los mejores defensas centrales de toda esta región. ¿Puedes creer que pueda hacer eso a los 39 años?“, dijo Beckham en referencia al gol contra Cruz Azul que encaminó la victoria del Inter Miami.

You don’t see this type of goal from Messi every day ??



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David Beckham se retiró del fútbol profesional con 38 años. Tal vez por esto el exjugador inglés está tan impresionado con el rendimiento de Messi a sus 39 años. El futbolista argentino sigue siendo una pieza clave para el club y sus números así lo demuestran.

“Todavía no puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando para nuestro equipo (…) Cuando lo ves hacer cosas como esta noche, cuando lo ves tener la Copa del Mundo que tuvo… no es suerte que esté siendo considerado para el Balón de Oro”, sentenció.

"In my opinion, he should win [the Ballon d'Or]."



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En lo que va de temporada, Lionel Messi ya ha visto acción en la MLS, Leagues Cup, Liga de Campeones de la Concacaf y la Campeones Cup. Messi acumula 27 encuentros en los que ha podido marcar 23 tantos y conceder 14 asistencias. Es decir, la influencia del argentino dentro del campo es más que evidente.

En el balance también debe incluirse la gran participación de Lionel Messi en la Copa del Mundo de 2026. Messi comandó a Argentina hasta la final del torneo. A pesar de que no pudieron quedarse con el título, el capitán de la Albiceleste finalizó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias.

“No hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso y haciéndolo a ese nivel. Así que merece ser considerado para el Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo“, concluyó.

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