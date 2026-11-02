Jamie Lynn Spears no está preocupada por la publicación de Britney en Instagram

Según informa Page Six, Jamie Lynn Spears no le está dando importancia al más reciente ataque de su hermana Britney Spears en Instagram. Una fuente cercana reveló al medio que Jamie Lynn, de 35 años, y su esposo, Jamie Watson, “no están realmente preocupados por la publicación”, principalmente porque no les parece cierta.

La reacción se produce después de que Britney, de 44 años, afirmara que su hermana “nunca la dejó cargar” a su hija Ivey, de 8 años, fruto de su relación con Watson, “ni una sola vez” cuando visitó a la familia en Luisiana durante la pandemia de COVID-19 de 2020. Sin embargo, la fuente insistió: “Britney cargó a Ivey, e Ivey la adora”.

En el mordaz video que publicó el domingo, la Princesa del Pop proclamó dos veces que “encontrará una nueva familia”, alegando que todos participaron en “cosas secretas… a sus espaldas”. La ganadora del Grammy dijo que “la hicieron sentir como una esclava” y señaló que “lo único que hizo fue trabajar para su padre”, Jamie Spears, quien supervisó su controvertida tutela de 13 años.

Habló en contra de Federline

Britney también arremetió contra su exmarido Kevin Federline, con quien tiene dos hijos: Sean Preston Federline, de 20 años, y Jayden James Federline, de 19. Según la madre de dos hijos, Kevin “no la dejaba usar el baño” en su casa cada vez que ella “recogía a sus hijos”. El mensaje iba acompañado de una captura de pantalla del personaje de Dakota Fanning en la película de 2003 “Uptown Girls”, en la que levanta el dedo corazón.

Desde que su tutela legal finalizó por completo en noviembre de 2021, Britney ha denunciado públicamente a su familia por supuestamente explotarla, lucrarse indebidamente con su éxito, controlarla y silenciarla.

A lo largo de los años, su padre y su abogado han negado rotundamente que la tutela fuera abusiva, sosteniendo que todas sus acciones como tutor de su hija fueron legales, debidamente supervisadas por el tribunal y realizadas en su “mejor interés”.

Por su parte, Jamie Lynn negó haber participado en la tutela y abordó muchas de las afirmaciones de Britney en sus memorias, “Cosas que debería haber dicho: Familia, fama y cómo resolverlo”. Kevin también negó haber actuado mal intencionadamente, tanto en sus memorias, “Creías que lo sabías”, como a través de su propio abogado.

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