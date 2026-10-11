Britney Spears desempolva “She’ll Never Be Me”, una canción inédita coescrita con Justin Timberlake

Como si el calendario se hubiera devuelto al año 2001, Britney Spears regresó a la escena musical con un estreno que nadie vio venir: “She’ll Never Be Me”, un tema inédito rescatado de sus archivos personales que, como toda buena historia del pop de la época, lleva la firma de su controvertida relación con Justin Timberlake.

La canción fue escrita originalmente para “Britney”, el tercer álbum de estudio de la princesa del pop, pero nunca vio la luz hasta ahora. Su lanzamiento forma parte de la celebración del 25 aniversario del álbum, cuya edición especial saldrá a la venta el próximo 6 de noviembre.

Aunque Spears no ofreció muchos comentarios sobre el estreno, su página oficial de Facebook anticipó que “habrá más sorpresas cada semana hasta entonces”, lo que sugiere que esta pista es solo el inicio de una serie de revelaciones.

Más que un simple coautor

“She’ll Never Be Me” no es la primera colaboración entre ambos. Timberlake también coescribió “What It’s Like to Be Me” para el mismo álbum, aportando además coros en la grabación.

Los cantantes se conocieron en 1992 durante las grabaciones de “The Mickey Mouse Club” y mantuvieron una relación sentimental entre 1999 y 2002. Cuando trabajaron juntos en el álbum, Spears admitió que al principio sintió nervios.

En declaraciones a MTV recogidas por PEOPLE, la artista confesó: “Tengo que admitir que al principio estaba un poco nerviosa. Pero luego me olvidé por completo de que era mi novio y simplemente le dije: ‘Britney, solo canta, no te pongas nerviosa’… Pero al final todo salió bien”.

La historia de amor terminó en marzo de 2002, y lo que vino después quedó grabado en la cultura pop. Solo meses después, en noviembre de ese año, Timberlake lanzó “Cry Me a River”, cuyo videoclip incluía a una doble de Spears y que el propio cantante reconoció que compuso en tan solo dos horas, dominado por la rabia de la ruptura.

Timberlake lo relató así en sus memorias “Hindsight”: “Los sentimientos que tenía eran tan fuertes que tuve que escribirla”.

Por su parte, Spears rompió su silencio dos décadas después, en sus memorias “The Woman in Me” (2023), donde reveló el dolor que le causó la versión pública de los hechos: “No podía explicarlo, porque sabía que nadie me apoyaría una vez que Justin hubiera convencido al mundo de su versión. No creo que Justin se diera cuenta del poder que tenía al avergonzarme”.

“She’ll Never Be Me” ya está disponible en todas las plataformas de streaming. “Britney” (Edición 25 Aniversario) llegará el 6 de noviembre, con la promesa de nuevas sorpresas semanales por parte del equipo de la artista.

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