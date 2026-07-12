Britney Spears responde a las críticas tras ser vista en el techo de su camioneta en plena autopista

Britney Spears vuelve a ser el centro de atención después de que el pasado jueves fuera fotografiada mientras se asomaba por el techo corredizo de una camioneta Mercedes negra en medio del tráfico de la autopista 101, cerca de Studio City en Los Ángeles.

Las imágenes, obtenidas por Page Six y otros medios, muestran a la cantante recostada sobre el techo del vehículo con los brazos extendidos en una actitud que algunos calificaron como errática.

Lejos de dejarse afectar por las críticas, Spears utilizó su cuenta de Instagram el domingo para responder a la polémica. Publicó una foto de sí misma en la misma situación y escribió un mensaje contundente: “Lo que la gente ve son dos segundos de locura mía arqueándome, pero los días y las horas de mi realidad son otra cosa. Nada es lo que parece”. La artista añadió con humor: “Creo que necesito salir del techo más a menudo”.

Fuentes cercanas a la cantante explicaron al Daily Mail que su comportamiento no fue más que un momento puntual para comprobar el tráfico: “Britney solo se asomó por el techo corredizo un momento. Quería ver qué estaba pasando con el tráfico porque los vehículos se habían detenido”.

La misma fuente añadió que Spears “solía hacer esto todo el tiempo cuando era niña y crecía en el sur”, y que no tenía “intención de hacer nada malo” .

Un año de altibajos

Este incidente se produce en un contexto complejo para la cantante. En marzo, Spears fue arrestada en California bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Según informes policiales obtenidos por The New York Times, durante el arresto la cantante “hablaba sin sentido” y parecía tener “cambios de humor drásticos”, llegando a utilizar un acento británico en algunos momentos y ofreciendo a los agentes prepararles lasaña en su casa.

En abril, Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación, aunque lo abandonó después de menos de un mes. Finalmente, en mayo llegó a un acuerdo judicial, declarándose culpable de un cargo menor de conducción imprudente con alcohol y drogas, lo que le permitió evitar la cárcel. Fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional y a completar un programa de educación sobre el alcohol.

A pesar de estos episodios, su representante defendió a la artista, calificando los constantes ataques mediáticos como “ridículos” y comparándolos con la situación que vivió hace 20 años, cuando los medios intentaron “pintar a Britney como una mala persona”.

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