El informe policial de Britney Spears expone los momentos más extraños de su detención

Han surgido nuevos detalles del arresto de Britney Spears ocurrido el 4 de marzo, cuando la cantante fue detenida en el condado de Ventura, California. Los registros oficiales, publicados recientemente, revelan un comportamiento errático por parte de la estrella del pop, quien incluso llegó a hablar con acento británico y adoptar una voz infantil durante la intervención policial.

Según el informe preliminar, las autoridades recibieron llamadas sobre un conductor que circulaba “a gran velocidad y zigzagueaba” a bordo de un BMW descapotable negro.

Al ser detenida, los agentes notaron en Spears “el olor característico de una bebida alcohólica”. En un momento de la interacción, la cantante supuestamente les dijo: “Probablemente podría beber cuatro botellas de vino y cuidarte. Soy un ángel”.

El vídeo de la cámara, que abarca más de tres horas de grabación hasta altas horas de la madrugada del día siguiente, muestra a los agentes persiguiendo al vehículo de Spears.

Cambios de humor

Según los registros policiales, la intérprete de “Baby One More Time” exhibió cambios de humor constantes: “su estado de ánimo cambió de confrontativo y agitado a extravagante y sumiso”.

Además, afirman que Spears se dirigió a los oficiales con frases fuera de contexto, ya que les dijo: “Pueden venir a mi casa, les prepararé comida o lasaña o lo que quieran. Tengo piscina”.

También habló sin sentido durante una evaluación de discapacidad y, más tarde, entre lágrimas en el interior de la patrulla, acusó a los agentes de ser “crueles” y de “mentir”, para después afirmar: “Ni siquiera estaba bebiendo”.

Finalmente, confesó estar “asustada” y preguntó si podía conducir a casa tras su arresto, diciendo: “Solo quiero irme a casa”.

Sobre su arresto, Spears habló al respecto el 27 de marzo, agradeciendo a sus seguidores en Instagram: “Gracias a todos por todo su apoyo… ¡Pasar tiempo con familia y amigos es una bendición!” y animando a sus fans a “ser amables”.

Dos semanas después, la cantante ingresó voluntariamente en rehabilitación, antes de ser acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol.

La estrella pop se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol. Como parte de la sentencia, fue multada con $571, condenada a 12 meses de libertad condicional y obligada a completar un programa de abuso de sustancias de tres meses.

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