Britney Spears se declaró culpable de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol

En una audiencia realizada este lunes en la Corte Superior de Ventura, la abogada de Britney Spears, Michael A. Goldstein, presentó una declaración de culpabilidad en nombre de la cantante por el cargo de “conducción temeraria” (conocido legalmente como wet reckless).

El acuerdo surge tras su arresto el pasado 4 de marzo en California por conducir bajo la influencia de alcohol y drogas.

De acuerdo con la revista People, Spears, de 44 años, no estuvo presente físicamente en el tribunal, pero el Comisionado Matthew Nemerson dictó una sentencia que incluye 12 meses de libertad condicional sumaria.

Aunque fue condenada a un día de cárcel, se le otorgó crédito por tiempo ya cumplido durante su detención inicial. Además, la artista deberá pagar una multa de 571 dólares y completar un programa de educación sobre el consumo de alcohol de tres meses (30 horas de clase).

Un enfoque en la salud mental

Como parte del acuerdo, la defensa de Spears subrayó el compromiso de la cantante con su recuperación. Britney aceptó someterse a sesiones semanales con un psicólogo y visitas quincenales a un psiquiatra.

“Britney ha aceptado la responsabilidad de su conducta y ha tomado medidas significativas para implementar cambios positivos”, declaró su abogado tras la comparecencia.

El Fiscal de Distrito del Condado de Ventura, Erik Nasarenko, confirmó que se redujeron los cargos debido a que Spears no tiene antecedentes previos de DUI, no hubo accidentes ni heridos durante su arresto, y su nivel de alcohol en sangre era bajo.

El apoyo de su familia

Fuentes cercanas a la artista aseguran que sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), fueron fundamentales para que ella buscara ayuda voluntaria en un centro de tratamiento semanas antes de la audiencia.

“Solo quieren que esté sana”, afirmó una fuente a la revista People. Por ahora, el vehículo de la cantante estará sujeto a revisiones aleatorias de las autoridades para garantizar que no transporte sustancias prohibidas.

Seguir leyendo:

· “Me parece genial”: Sam Asghari aplaude la entrada de Britney Spears a rehabilitación

· Britney Spears está muy feliz de volver a tener contacto con sus hijos

· Kevin Federline apoya el ingreso de Britney Spears a rehabilitación